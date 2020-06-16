Siyaset Başak Demirtaş'a yönelik ahlak dışı paylaşım için karar

Başak Demirtaş'a yönelik ahlak dışı paylaşım için karar

Siyaset

Başak Demirtaş'a yönelik ahlak dışı paylaşım için karar

Sakarya'da, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve eşi Başak Demirtaş'a yönelik ahlak dışı paylaşım yapan kişi tutuklandı.

16 Haziran 2020, Salı 15:18 Son Güncelleme:
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Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında sosyal medyadan Demirtaş ve eşine yönelik paylaşımda bulunulmasına ilişkin gözaltına alınan V.M'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

#olayıngeçmişi

Sakarya'da, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve eşi Başak Demirtaş'a yönelik sosyal medyada yapılan paylaşıma ilişkin V.Y. gözaltına alınmıştı. Soruşturmanın genişletilmesi üzerine V.Y'nin üvey amcası V.M. yakalanmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından V.Y. serbest bırakılmıştı.

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