Dört yıl önce dünyaevine giren Başak Dizer-Kıvanç Tatlıtuğ çifti, İzmir'in Urla ilçesinde tatil yapıyor. Mutlu evlilikleri devam eden çiftten Dizer, eşine poz verdi.

Başak Dizer, köpekleri ile birlikte çekilen karesini sosyal medya hesabından "Aşk... Koşulsuz" notuyla takipçileriyle paylaştı. 43 yaşındaki Dizer'in paylaşımına takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.

Başak Dizer, geçtiğimiz aylarda katıldığı bir programda, "Kıskanç mısın?" sorusuna "Yok, hiç kıskanç değilim. Arkadaşlarım da 'Hiç kıskanmaz mısın?' der. Benim yapımda yok. Aramızda hiç böyle bir problem olmadı" yanıtını vermişti.







