Başak Dizer eşi Kıvanç Tatlıtuğ'a poz verdi
İzmir'in Urla ilçesinde tatil yapan Başak Dizer, oyuncu eşi Kıvanç Tatlıtuğ'a verdiği pozu sosyal medya hesabından yayınladı. Dizer'in paylaşımına beğeni yağdı.
27 Eylül 2020, Pazar 13:52 Son Güncelleme:
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Dört yıl önce dünyaevine giren Başak Dizer-Kıvanç Tatlıtuğ çifti, İzmir'in Urla ilçesinde tatil yapıyor. Mutlu evlilikleri devam eden çiftten Dizer, eşine poz verdi.
Başak Dizer, köpekleri ile birlikte çekilen karesini sosyal medya hesabından "Aşk... Koşulsuz" notuyla takipçileriyle paylaştı. 43 yaşındaki Dizer'in paylaşımına takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.
Başak Dizer, geçtiğimiz aylarda katıldığı bir programda, "Kıskanç mısın?" sorusuna "Yok, hiç kıskanç değilim. Arkadaşlarım da 'Hiç kıskanmaz mısın?' der. Benim yapımda yok. Aramızda hiç böyle bir problem olmadı" yanıtını vermişti.
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