Magazin Başak Dizer işbaşı yaptı

Başak Dizer işbaşı yaptı

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Başak Dizer işbaşı yaptı

Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer, tatilden döndü./Hakan Kırarslan

26 Ağustos 2020, Çarşamba 08:12 Son Güncelleme:
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Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi, stil danışmanı Başak Dizer Tatlıtuğ önceki gün Nişantaşı’ndaki erkek giyim mağazalarını dolaştı. Yeni sezon ürünlerini inceledi, notlar aldı, mağaza görevlileri ile konuştu. Ardından Teşvikiye’deki mağazasına geçti.

'Sürpriz çalışmalarımız olacak'

Erkek giyimi üzerine çalışan Başak Dizer Tatlıtuğ “Tatilimiz bitti, işbaşı yaptık. Yeni sezonda sürpriz çalışmalarımız olacak” dedi.

Başak Dizer Tatlıtuğ, bir saatte 4 mağaza dolaşıp ürünleri inceledi.

***Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer Tatlıtuğ Bodrum'da 2 ay tatil yaptı.

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