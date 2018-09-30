Başak Sayan görüntüsüyle korkuttu

Instagram hesabından oğlu ile çekildiği bir fotoğrafı paylaşan Başak Sayan, takipçilerini korkuttu.

'MİNİK ADAMLARIM'

İkiz çocuk annesi olan Sayan, paylaşımının altına 'Minik adamlarımla yağmurda biraz yürüyüşün tadı bambaşka... Bana eşlik etmeye başladılar şimdiden, bakalım sonrasında beni neler bekliyor' yazdı.

AĞIR ELEŞTİRİLERE MARUZ KALDI

Aşırı kilo verdiği göze çarpan 41 yaşındaki oyuncu, takipçilerinin ağır eleştirilerine maruz kaldı.

Hayranları Sayan'a 'Şişmanla biraz', 'N'olmuş sana', 'Hiç tanıyamadım', 'Acil kilo alın çökmüşsünüz' gibi yorumlar yaptı.

İşte Başak Sayan'ın paylaşımı;