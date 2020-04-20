Yaklaşık 1 milyon metrekare kapalı inşaat alanı ve 2 bin 682 yatak kapasitesine sahip Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ilk etabı bugün açılıyor. Açılışa Cumhurbaşkanı Erdoğan da video konferans yöntemi ile katılıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, törende yaptığı konuşmada, Başakşehir Şehir Hastanesi'nin bütünüyle 15 Mayıs'ta faaliyete geçeceğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:

Şu anda da milletime sesleniyorum. Aziz milletim sevgili İstanbullular… Başakşehir şehir hastanemizin hizmete giren ilk etabının hayırlı olmasını diliyorum.

Malum burası yap işlet devret anlayışı ile yapıldı. Onun için Rönesans ve ortağına da şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Dünyanın koronavirüs salgını ile adeta kavrulduğu bir günde bu açılışı yapmamız çok önemlidir. İnsanların hastane koridorlarında evlerinde öldüğü bir dönemde elimizdeki bu kıymeti iyi bilmeliyiz. Türkiye bu sürece oldukça avantajlı girmiştir.

Kendi kendimize yetmenin hatta dostlarımıza yardım etmenin gururunu hep birlikte yaşıyoruz.

Uluslararası kuruluşların anlamını yitirdiği bir dönemde Türkiye kendi ayakları üzerinde durarak gücünü göstermiştir.

Bir şeyi daha burada hatırlatmam lazım Yeşilköy’de ve Sancaktepe’de aynı zamanda hava ulaşımı da olacak şekilde önlemimizi aldık. Sadece bugüne değil 10 yıl sonrasına da biz cevap verecek bir yatırımı yapıyoruz.

Sağlık alanında yaptığımız yatırımlarla reformlarla hem altyapıyı hem de sistemi güçlendirdik.

Ülkemizde genel sağlık sigortası kapsamında kalan neredeyse kimse yoktur. Herkesi bu şemsiyenin altına topladık.

Eskiden kelimenin tam anlamı dökülen hastanelerimizi tamamen yeniledik. Bununla kalmadık hayalimiz olan şehir hastanelerini kurmaya başladık. Şehir hastaneleri benim rüyamdır, hayalimdir dedik ve her geçen gün bunları yapacağız.

Tüm dünyanın hayranlıkla takip ettiği kamu özel işbirliği yöntemiyle hayata geçirdiğimiz proje kapsamında 10 şehir hastanesini hizmete aldık.

İnşası devam eden 8 şehir hastanemizin büyük bölümünü bu yıl kalanlarını da önümüzdeki yıl hizmete almayı hedefliyoruz.

Salgın süreci Türkiye’nin altyapısının gücü yanı sıra sağlık altyapısının ücretsiz verilmesinin de önemini göstermiştir. Türkiye’de tamamen ücretsiz olan pek çok teşhis ve tedavinin batı ülkelerine bakım hizmetlerine nasıl yüksek ücretlerle sahip olabildiklerini görüyoruz.

Diğer ülkelerde sadece ciddi paralar ödenerek gidilebilen hastaneler ülkemizdeki şehir hastanelerinin standartlarına ancak erişebiliyor.

Türkiye’nin sağlık harcamalarına ayırdığı bütçe 190 milyar liraya ulaştı. Türkiye sağlık hizmetlerinde bir destan yazmıştır. Aynı başarıya her alanda rastlamak mümkündür. Ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırarak evlatlarımıza çok daha güçlü bir Türkiye bırakmak istiyoruz.

Corona virüs salgını sonrası yeniden kurulacak dünya düzeninde ülkemizi hak ettiği yere ulaştırmak için hep birlikte daha çok çalışacağız.

Cumhur ittifakı bunun için var. Cumhur ittifakı ile beraber inşallah yeni dönemde yeni hizmetlerle ülkemizi hep bir adım daha yükseğe çıkaracağız.

Şimdi de yeni ufuklara yeni heyecanları kucaklayarak yol alacağız. Dünya ventilatör noktasında sıkıntılar yaşıyor ama biz bu süreci başarılı bir şekilde atlattık.

Az önce takdimi yapılan 115 ventilatör dışarıdan ithal edilerek geldi. Ama şu anda yerli ve milli olmak üzere 100 adet ventilatörü ekranda gördüğünüz bu kadro üretmiş durumda. Tabi ayda 5 bini üretmezlerse bilmeleriz gerekir ki hesabını sorarız. Dünyaya örnek olacağız. Şu anda Başakşehir şehir hastanemizin 115 ventilatörü geldi 100 de bugün teslimatı yapıldı. Başakşehir şehir hastanemizin böyle bir sıkıntısı yok.

Yeşikköy’de ve Sancaktepe’de devreye girecek hastanelerimiz için de böyle bir sıkıntımız yok.

Sağlık Bakanı Erdoğan'a biring verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan hastane ile ilgili canlı yayında brifing aldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hastane hakkında bilgi veren Sağlık Bakanı Fahrettni Koca şunları söyledi:

Başakşehir Şehir Hastanemiz bütünüyle 15 Mayıs'ta faaliyete geçecektir. Başakşehir'de 2 bin 682 kapasitesi olacak. Salgın mücadelesinde bizim en güvenli limanlarımızdan biri şehir hastaneleri olmuştur.

Başakşehir'in ardından Sancaktepe Şehir Hastanesi'ni de devreye aldığımızda, İstanbul'un iki yakasında iki büyük sağlık üssümüz olacak.

Tamamı hizmete girdiğinde Avrupa'nın tek kampüste en fazla yoğun bakım kapasitesine sahip hastanesi olacaktır.

Kadın doğum ve çocuk hastanelerinin yataklı servislerini hizmete alıyoruz, şimdilik bu bölümleri pandemi hastanesi olarak kullanacağız.

İstanbulumuz, iki yakadaki şehir hastanelerimizle birlikte sağlık altyapısı bakımından da dünyanın en başta gelen şehri olacaktır.

Sterilizasyon bizim için son derece önemli 3 ayrı blokta yaklaşık 5 bin metrekare alanda kuruldu. Tüm süreç modern cihazlarla donatıldı.

Acil laboratuarımız hastanenin tam olarak devreye girmesi ile hizmete girecek. Bu dönemde bizim iin önemli olan kan ürünleri 7/24 hazırlanabilmektedir.

Pandemi döneminde hastalarımıza immun plazma verilmesinin önemli olduğunu ve buradaki hastalarımıza bu plazmanın kullanılması için yeterli altyapımızın olduğunu belirtmek isterim.

Şu an pandemi amaçlı kullanabileceğimiz için gerekli altyapıyı tamamladık.

Dünyada bu zenginliğe sahip bir başka bir ülkede yok. Şu anda 155 yoğun bakım odasını açmış oluyoruz. Başakşehir Şehir Hastanemizin bütün yatakları, yoğun bakım altyapısına sahip olup gerektiğinde hepsi yoğun bakım olarak kullanılabilir. Yerli ve milli ventilatörümüz bugün itibarıyla üretilmiş ve kullanıma hazır hale getirilmiştir.

Her yoğun bakım odamızın negatif basınçlı oluğunun altını çizmek istiyorum. Ve 450 yoğun bakım odamız bulunuyor. Şu an açılışını yaptığımız 150 yoğun bakım odası kurulmuş durumda.

Bu dönemde özellikle dünyada en çok sorun olan solunum cihazları olmuştur. Sağlık Bakanlığımızın öncülüğünde geliştirilen Baykar, Arçelik, ASELSAN ve Biosis ve Sanayi Bakanlığı’nın yoğun desteği ile üretilen ventilatörler de bugün itibari ile üretilmiş ve hazır hale getirilmiştir. Şu an 100 adet. Biz toplamda Mayıs ayına kadar 5 bine kadar üretilmesini planladık.

Bakan Varank: Seri üretime geçtik

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’a verdiği brifing de şu ifadeleri kullandı:

Bu başarı hikayesi ile ilgili bir videomuz var. Liderliğinizde sağlık alanındaki dev yatırımların bugün Türkiye’yi nasıl güçlü kıldığınız görüyoruz. Bugün muhteşem bir hastanenin açılışındayız.

Başakşehir Şehir Hastanesi gibi modern yatırımlar Sağlık çalışanlarımıza yaraşır niteliktedir. Bugün yerli ve milli solunum cihazlarının da ilk teslimatını gerçekleştiriyoruz.

Süreç içinde bir sıkıntı ile karşılaşmamak adına hareket ettik. Bugün bu cihazları parasını verseniz dahi satın alamıyorsunuz. İşte bu yüzden sürecin daha başında harekete geçtik. Biosis isimli bir girişim firmasının geliştirmiş olduğu çalışmalar zaten vardı. Büyük bir özveri ile sadece 14 gün gibi kısa bir sürede seri üretim bandından yerli ve milli solunum cihazlarını seri üretim bandından indirdiler. İnşallah Mayıs sonuna kadar beş bin cihaz üretilmiş olacak.

Biz bu cihazları sadece ülkemiz için değil tüm insanlık için ürettik. Böyle bir küresel salgın döneminde yardım isteyen değil yardım eden bir ülke olmak bizi gururlandırıyor.

Selçuk Bakraktar: Mühendislerimiz bizi bir odaya kapatın dediler

BAYKAR Genel Müdürü Selçuk Bayraktar da açılıştaki kısa konuşmasında “mühendislerimiz bizi bir odaya kapatın başarana kadar da çıkarmayın dediler ve bunu başardılar inşallah mayıs ayı sonuna kadar da bu solunum cihazlarından 5 bin tane üretmiş olacağız.” dedi.







