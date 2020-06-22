Baseus taşınabilir mini hava soğutucu inceleme - Yaz aylarında her masaya lazım
Yaz aylarında hava gerçekten sıcak olabilir, özellikle de evde daha fazla zaman geçirdiğimizi de göz önünde bulundurursak kendinizi serinletmek için farklı yollar aramanız normal. İç mekanlarda serin ve terden uzak kalmanın en basit yollarından biri ise klima kullanmak. Peki klimayı gittiğiniz her yere yanınızda götürebilseniz nasıl olur? Biz de kendinizi serinletmede yardımcı olacak Baseus’ın taşınabilir mini soğutucusunu inceledik. Onur Binay/posta.com.tr
22 Haziran 2020, Pazartesi 14:33 Son Güncelleme:
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Masa başında çalışırken hem serinlemek isteyip hem de bütçeniz sarsılmasın istiyorsanız Baseus’ın bu mini soğutucusuna bakabilirsiniz. kompak, hafif ve sessiz, uyurken yanı başınıza koyarsanız sizi yaz boyunca terlemekten de kurtarabilir.
Fiyatına gelecek olursak yaklaşık 305 TL Nereden bulacağım derseniz ürüne AliExpress’te Baseuns kendi resmi sayfasından ulaşabilirsiniz.
Artıları
Son derece kompakt
Soğutma ihtiyaçlarınıza göre 3 farklı fan hızı
Küçük olmasına rağmen şaşırtıcı derecede güçlü ve etrafınızdaki havayı yeterince nemli tutabiliyor
Enerji tasarruflu
Kamp, yatak odası, ofis ya da evde kullanım için mükemmel
Eksileri
Soğutma kapasitesi düşük. Küçük ve portatif bir klima olduğundan, oturma odası gibi daha geniş alanları tamamen soğutmasını bekleyemezsiniz
Duvar adaptörü kutuya dahil değil