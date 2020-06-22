Masa başında çalışırken hem serinlemek isteyip hem de bütçeniz sarsılmasın istiyorsanız Baseus’ın bu mini soğutucusuna bakabilirsiniz. kompak, hafif ve sessiz, uyurken yanı başınıza koyarsanız sizi yaz boyunca terlemekten de kurtarabilir.





Fiyatına gelecek olursak yaklaşık 305 TL Nereden bulacağım derseniz ürüne AliExpress’te Baseuns kendi resmi sayfasından ulaşabilirsiniz.

Artıları

Son derece kompakt

Soğutma ihtiyaçlarınıza göre 3 farklı fan hızı

Küçük olmasına rağmen şaşırtıcı derecede güçlü ve etrafınızdaki havayı yeterince nemli tutabiliyor

Enerji tasarruflu

Kamp, yatak odası, ofis ya da evde kullanım için mükemmel

Eksileri

Soğutma kapasitesi düşük. Küçük ve portatif bir klima olduğundan, oturma odası gibi daha geniş alanları tamamen soğutmasını bekleyemezsiniz

Duvar adaptörü kutuya dahil değil