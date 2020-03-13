Türkiye Basın İlan Kurumu'nun 42. şubesi Kırıkkale'de açılıyor

Basın İlan Kurumu'nun 42. şubesi Kırıkkale'de açılıyor

Türkiye

Basın İlan Kurumu'nun 42. şubesi Kırıkkale'de açılıyor

Kırıkkale 42. şube olarak Basın İlan Kurumu uhdesine alındı.

13 Mart 2020, Cuma 16:11 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran, Kırıkkale Valisi Yunus Sezer’i ziyaretinde Kırıkkale’yi de 42. şube olarak Basın İlan Kurumu uhdesine alacaklarını açıkladı.

Yerel medyanın tirajın çok çok ötesinde bir etkisi olduğunu vurgulayan Duran, “Biz yerel medyayı çok önemsiyoruz çünkü ana akım gazetelerde yereldeki haberleri göremeyiz. Yerel gazetelerin, demokrasinin işlemesinde de çok büyük katkısı var. Biz gazetelerimize sahip çıkacağız” dedi. 

Kentte resmi ilan alan 4 gazete bulunduğunu dile getiren Duran, Basın İlan Kurumu ile birlikte gazetelerin gelecekleri açısından bir standarda kavuşacağını belirtti.

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