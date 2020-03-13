Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran, Kırıkkale Valisi Yunus Sezer’i ziyaretinde Kırıkkale’yi de 42. şube olarak Basın İlan Kurumu uhdesine alacaklarını açıkladı.

Yerel medyanın tirajın çok çok ötesinde bir etkisi olduğunu vurgulayan Duran, “Biz yerel medyayı çok önemsiyoruz çünkü ana akım gazetelerde yereldeki haberleri göremeyiz. Yerel gazetelerin, demokrasinin işlemesinde de çok büyük katkısı var. Biz gazetelerimize sahip çıkacağız” dedi.

Kentte resmi ilan alan 4 gazete bulunduğunu dile getiren Duran, Basın İlan Kurumu ile birlikte gazetelerin gelecekleri açısından bir standarda kavuşacağını belirtti.