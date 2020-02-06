'Basit ya da akşamdan kalma değilim'

İşçi Partisi Milletvekili Tracy Brabin, Parlamento'da omuz dekolteli elbisesiyle yaptığı konuşmadan sonra sosyal medyada ağır şekilde eleştirilmişti. Bazı kullanıcılar, dekolteli bir elbisenin Parlamento'ya uygun olmadığını savundu. Cinsiyet ayrımcılığına yönelik çıkışlarıyla bilinen 58 yaşındaki Brabin, omuz dekolteli kıyafet ile Parlamento'da yaptığı konuşmaya gelen eleştirilere yanıt verdi. Brabin, "Merhaba, bu konuda gelen tüm yorumlara yanıt verecek zamanım yok ama şunu söyleyebilirim ki, ben; yollu, akşamdan kalma, hafifmeşrep, emzirmek üzere olan, sarhoş ya da yosma değilim... Bir omuz yüzünden insanların böyle heyecanlanacaklarını kim tahmin edebilirdi?"

O elbise yok satıyor

Öte yandan Brabin'in giydiği Asos marka 35 sterlin (272 TL) değerindeki elbise, neredeyse yok satıyor. Partisinde gölge kültür bakanı olarak görev yapan Brabin'in kıyafeti nedeniyle eleştirildiği konuşmasında, bazı gazetecilerin İngiltere Başbakanlık konutundaki toplantıya alınmamasını eleştiriyordu. İngiltere'de Avam Kamarası'nda temsil edilen muhalefet partileri, gölge bakanlar atıyor. Bu 'bakanlar' sorumluluk alanlarında partilerinin sözcüsü oluyor. Gölge bakanlar, partileri iktidara gelirse, bu kez bakanlığa atanıyor.

'E bu çok mu uygun?'

Sosyal medyada bazı kullanıcılar Eylül ayında Parlamento'da Brexit gündemdeyken 'uzanarak uyuyan' kabinenin parlamento gündemini belirlemekten sorumlu bakanı Jacob Rees-Mogg'u hatırlatarak "Peki bu Parlamento'ya çok mu uygun" sorusunu sordu, cinsiyet ayrımcılığına dikkat çekti.