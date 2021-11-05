Türkiye Basit yaralama suçundan gözaltına alındı; itirafı kan dondurdu

Basit yaralama suçundan gözaltına alındı; itirafı kan dondurdu

Türkiye

Basit yaralama suçundan gözaltına alındı; itirafı kan dondurdu

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, jandarma ekiplerince aranan kişilerle ilgili yapılan çalışmada, basit yaralama suçundan gözaltına alınan Suriye uyruklu PKK’lı terörist H.M., 2003 yılında Mazgirt ilçesinde 2 askeri şehit ettiğini itiraf etti. Ayrıca, şüphelinin 2009 yılında Irak’ın Hakurk bölgesinde bir çocuğu öldürdüğü, başka bir olayda öldürülen bir çocuğun cenazesini de Tunceli kırsalına gömdüğü bildirildi.

05 Kasım 2021, Cuma 23:09 Son Güncelleme:
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2 Kasım günü Kırıkhan ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan kişilerle ilgili çalışma başlattı. Basit yaralama suçundan aranan ve jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Suriye uyruklu PKK’lı terörist H.M. ile ilgili Hatay Valiliği’nde yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "02 Kasım 2021 günü saat 11:00 sıralarında Kırıkhan İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahıslar ile ilgili yapılan çalışma sonucunda basit yaralama suçundan yakalaması olan Suriye uyruklu H.M. isimli şahıs Kırıkhan ilçesindeki ikametinde yakalanmıştır. Yapılan araştırmalar sonucunda H.M.´nin, 2003 yılında Mazgirt ilçesi Göltepe Mahallesi kırsalında jandarma timlerine saldırı düzenlediği, saldırıda Jandarma Er Serkan Sağır ve Jandarma Er Emin Urhan’ı şehit ettiği itirafında bulunmuş, 2009 yılında Irak’ın Hakurk bölgesinde bir çocuğu öldürdüğünü, ayrıca başka bir olayda öldürülen bir çocuğun cenazesini de Tunceli kırsalına gömdüğünü itiraf etmiştir. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.M., tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Devletimizin ilgili birimlerinin yapmış olduğu operasyon ile birlikte ülkemiz, terör unsurlarıyla mücadelede azim ve kararlılığını bir kez daha göstermiş, Şehitlerimizin kanı yerde kalmamıştır" ifadelerine yer verildi.

DHA

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