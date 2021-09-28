Türkiye Başkasının fotoğrafıyla eskort sitesine ilan verdi, eve gelen 2 erkeğe kabusu yaşattı

Başkasının fotoğrafıyla eskort sitesine ilan verdi, eve gelen 2 erkeğe kabusu yaşattı

Türkiye

Başkasının fotoğrafıyla eskort sitesine ilan verdi, eve gelen 2 erkeğe kabusu yaşattı

Son dakika haberi...Adana'da başkasının fotoğrafını kullanarak eskort sitesine ilan veren kadın 2 erkekle anlaştı. Eve fuhuş amacıyla gelen 2 erkek silahlı gasp dehşetiyle karşılaştı.

28 Eylül 2021, Salı 12:16 Son Güncelleme:
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Sabah'ın haberine göre, Adana'da eskort sitesine fuhuş amacıyla başkasının fotoğrafıyla ilan verip anlaştığı iki erkeği gasp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan kadın ile sevgilisi tutuklandı.

FUHUŞ AMAÇLI İLAN VERDİ

Edinilen bilgiye göre olay, 19 Eylül'de saat 23.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Deniz A. başka kadının fotoğraflarıyla eskort sitesine fuhuş amaçlı ilan verdi.

ERKEK ARKADAŞI TABANCAYLA GELDİ

Bir süre sonra M.A. (23) isimli şahıs Deniz A. (42) ile internetten irtibata geçerek 400 lira karşılığında anlaştı. M.A. ile Deniz A.'nın buluştuğu evde oturdukları sırada kadının erkek arkadaşı İsmail Ç. (37) geldi.

Belindeki tabancayı çıkaran İsmail Ç., M.A.'yı tehdit ederek cep telefonunu aldı. İsmail Ç.'nin bir anlık dalgınlığından faydalanan M.A., evden kaçtı.

ARANDIKLARI ORTAYA ÇIKTI

M.A. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliğine giderek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine Gasp Büro Amirliği ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Şüphelilerin, aynı yöntemle daha önce Y.Y.'yi de (59) alıkoyup, parasını ve cep telefonunu gasp ettiği ve yağma suçundan arandıkları öğrenildi.

Adresleri belirlenen Deniz A. ile İsmail Ç., polisin yaptığı baskında gözaltına alındı. Zanlılar suçlamaları kabul etmedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Sabah-Ziya Ramoğlu

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