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Başkasının indirimli kartını kullandı, fark eden şoförü yumrukladı

Çin’in Liaoning eyaletinde bulunan Tieling şehrinde otobüse başkasının indirimli kartıyla binmeye çalışan adam ve şoför arasında kavga çıktı

08 Aralık 2018, Cumartesi 21:47 Son Güncelleme:
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Başkasının indirimli kartını kullandı, fark eden şoförü yumrukladı

Liaoning eyaletinde bulunan Tieling şehrinde otobüse başkasının indirimli kartı ile binmeye çalışan şahıs, şoförün uyarısıyla kavga çıkardı.

OTOBÜSÜN DİREKSİYONUNU ÇEVİRDİ

Karta el koyması gerektiğini söyleyen şoförü yumruklayan adam öncesinde de seyir halindeki otobüsün direksiyonu çevirdi.

Şoförü yumruklayan adamın görüntüleri otobüsteki kameraya yansıdı. O anlarda şoför sakinliğini korurken, şoförün şikayetiyle yolcu gözaltına alındı.


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