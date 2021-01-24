Başkent Üniversitesi 161 akademik personel alacak
Başkent Üniversitesi bünyesine Profesör, Doçent, Dr. Öğr. Üyesi, Öğretim görevlisi ve Araştırma görevlisi olmak üzere 161 akademik personel alacağını duyurdu. İlana son başvuru tarihi 8 Şubat 2021 olarak açıklandı. İlana başvuru koşulları belli oldu.
24 Ocak 2021, Pazar 17:34 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre Başkent Üniversitesi öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarına 161 personel alacak. Son başvuru tarihi 08 Şubat 2021 Pazartesi günü saat 17:00’dır. Süresi içinde yapılmayan başvurularla, eksik belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir.
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