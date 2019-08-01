Başkent Üniversitesi 76 akademik personel alıyor!

Başkent Üniversitesi 76 araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alıyor. Başvurular 16 Ağustos’ta sona erecek. İşte Başkent Üniversitesi akademik personel ilanı…

Başkent Üniversitesi araştırma ve öğretim görevlisi ilanı yayınlandı. Başkent Üniversite’nin ilanına göre Diş Hekimliği Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İletişim Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ticari Bilimler Fakültesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, Kahramankazan Meslek Yüksekokulu, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ile Tıp Fakültesi’ne öğretim ve araştırma görevlisi alınacak.

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Başvuru yapacak adayların ALES’ten en az 70 almaları gerekiyor. Doktorasını tamamlamış olanlardan ALES belgesi istenmeyecek.

Başkent Üniversitesi’ne başvuru yapacak adaylarda ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olma şartı da bulunuyor.

Adaylar başvurularını, dilekçeleri ile birlikte ilgili Fakülte Dekanlığı, Meslek Yüksekokulu, Yüksekokul Müdürlüğü’ne yapacak.

SINAV TAKVİMİ

Başvurular 16 Ağustos 2019 Cuma günü sona erecek. Başvuran adayların ön değerlendirme tarihi de 19 Ağustos 2019 Pazartesi olarak belirlendi. Ön değerlendirmeden geçen ve koşulları sağlayan adaylar için giriş sınavı 21 Ağustos 2019 Çarşamba yapılacak. Sonuçlar ise 23 Ağustos 2019 Cuma günü açıklanacak.