Türkiye Basketbolcu Ziya Berhan Kılıç odasında ölü bulundu

Basketbolcu Ziya Berhan Kılıç odasında ölü bulundu

Türkiye

Basketbolcu Ziya Berhan Kılıç odasında ölü bulundu

Türkiye Basketbol 2’nci Lig ekiplerinden Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (ÇBSK) takımının kaptanı Ziya Berhan Kılıç (30) takım lojmanındaki odasında ölü bulundu.

25 Ocak 2021, Pazartesi 23:27 Son Güncelleme:
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ÇBSK takımının kaptanlığını yapan Ziya Berhan Kılıç, takımının hafta sonu Bursa deplasmanında oynayacağı maç öncesi sabah saatlerinde Çorlu Belediyesi Spor Salonu’nda düzenlenen antrenmanına izin alarak katılmadı. Kaptan, takımının akşam saatlerinde gerçekleştirdiği günün ikinci idmanına da katılmayınca kulüp yetkilileri Kılıç’ın ailesine haber verdi. Aile, aradıkları Ziya Berhan Kılıç’ın telefona yanıt vermemesi üzerine sporcunun kaldığı Kemalettin Mahallesi Perşembe Pazarı mevkisindeki takım lojmanına geldi.

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Ölümle ilgili inceleme sürüyor

Kilitli olan oda kapısını kıran Kılıç’ın ağabeyi ve babası genç sporcuyu yatağında hareketsiz halde buldu. Haber verilmesi ile lojmana gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Ziya Berhan Kılıç’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ve nöbetçi Cumhuriyet Savcısı’nın yaptığı incelemelerin ardından Kılıç’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürü Serdar Kurtoğlu ile Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt da lojmana gelerek, bilgi aldı. Spor camiasını yasa boğan ölümle ilgili inceleme sürüyor.

Mehmet YİRUN/ ÇORLU (Tekirdağ) (DHA)

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