Etkinlik Rehberi Tabakta matematik

Tabakta matematik

Etkinlik Rehberi

Tabakta matematik

Matematik genellikle öğrencilerin sevmedikleri ve kaygılandıkları bir derstir. Bu oyun çocukların soyut matematik işlemlerini somut şekilde görmelerini ve daha kolay kavramsallaştırmalarını sağlayacak.

02 Temmuz 2021, Cuma 12:57 Son Güncelleme:
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Malzemeler:

Kâğıt tabak, ponponlar, keçeli kalem. Yaş: 5+

NASIL OYNANIR?

Kâğıt tabağın içine büyük bir“Y”harfi çizin veya bu şekilde bölmeli olan tabaklardan kullanabilirsiniz.Orta kısma toplama, çıkarma,çarpma ya da bölme işaretlerini çizin. Ponponları bölmelere koyarak çocuğunuzun o işlemleri yapmasını isteyin.Farklı işlemlerle bu çalışmayı gerçekleştirebilirsiniz.

Yazarlarımızdan
Sabanur Kıraç - Anne Etkinlikleri
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