Tabakta matematik

Malzemeler:

Kâğıt tabak, ponponlar, keçeli kalem. Yaş: 5+

NASIL OYNANIR?

Kâğıt tabağın içine büyük bir“Y”harfi çizin veya bu şekilde bölmeli olan tabaklardan kullanabilirsiniz.Orta kısma toplama, çıkarma,çarpma ya da bölme işaretlerini çizin. Ponponları bölmelere koyarak çocuğunuzun o işlemleri yapmasını isteyin.Farklı işlemlerle bu çalışmayı gerçekleştirebilirsiniz.