Tabakta matematik
Matematik genellikle öğrencilerin sevmedikleri ve kaygılandıkları bir derstir. Bu oyun çocukların soyut matematik işlemlerini somut şekilde görmelerini ve daha kolay kavramsallaştırmalarını sağlayacak.
02 Temmuz 2021, Cuma 12:57 Son Güncelleme:
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Malzemeler:
Kâğıt tabak, ponponlar, keçeli kalem. Yaş: 5+
NASIL OYNANIR?
Kâğıt tabağın içine büyük bir“Y”harfi çizin veya bu şekilde bölmeli olan tabaklardan kullanabilirsiniz.Orta kısma toplama, çıkarma,çarpma ya da bölme işaretlerini çizin. Ponponları bölmelere koyarak çocuğunuzun o işlemleri yapmasını isteyin.Farklı işlemlerle bu çalışmayı gerçekleştirebilirsiniz.
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