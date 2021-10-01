Henüz küçük ve gelişme çağında olan çocuğunuzla oynayacağınız bardaklarla basketbol oyunu, çocuğunuzun el-göz koordinasyonu ve ritmik sayma becerilerini geliştirecek.

MALZEMELER

Karton ya da plastik bardaklar, küçük toplar.

NASIL OYNANIR?

Bardakları yere bir piramit şeklinde dizin ve bardakların üzerlerine puanları yazınız. Örneğin; en altta duran bardaklar 10’ar puan, bir üstü 20’şer puan gibi. Daha sonrasında çocuğunuz küçük topları alsın ve belirli bir mesafeden topları atarak en çok puanı toplamaya çalışsın.