Bardaklarla basketbol oyunu
Çocuğunuzla beraber oynayacağınız bardaklarla basketbol oyunu sayesinde çocuğunuz bir yandan keyifli vakit geçirirken bir yandan da hedefe odaklanma, el-göz koordinasyonu ve ritmik sayma becerilerini geliştiriyor olacak
01 Ekim 2021, Cuma 12:45 Son Güncelleme:
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Henüz küçük ve gelişme çağında olan çocuğunuzla oynayacağınız bardaklarla basketbol oyunu, çocuğunuzun el-göz koordinasyonu ve ritmik sayma becerilerini geliştirecek.
MALZEMELER
Karton ya da plastik bardaklar, küçük toplar.
NASIL OYNANIR?
Bardakları yere bir piramit şeklinde dizin ve bardakların üzerlerine puanları yazınız. Örneğin; en altta duran bardaklar 10’ar puan, bir üstü 20’şer puan gibi. Daha sonrasında çocuğunuz küçük topları alsın ve belirli bir mesafeden topları atarak en çok puanı toplamaya çalışsın.
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