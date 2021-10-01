Etkinlik Rehberi Bardaklarla basketbol oyunu

Bardaklarla basketbol oyunu

Etkinlik Rehberi

Bardaklarla basketbol oyunu

Çocuğunuzla beraber oynayacağınız bardaklarla basketbol oyunu sayesinde çocuğunuz bir yandan keyifli vakit geçirirken bir yandan da hedefe odaklanma, el-göz koordinasyonu ve ritmik sayma becerilerini geliştiriyor olacak

01 Ekim 2021, Cuma 12:45 Son Güncelleme:
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Henüz küçük ve gelişme çağında olan çocuğunuzla oynayacağınız bardaklarla basketbol oyunu, çocuğunuzun el-göz koordinasyonu ve ritmik sayma becerilerini geliştirecek.

MALZEMELER

Karton ya da plastik bardaklar, küçük toplar.

NASIL OYNANIR? 

Bardakları yere bir piramit şeklinde dizin ve bardakların üzerlerine puanları yazınız. Örneğin; en altta duran bardaklar 10’ar puan, bir üstü 20’şer puan gibi. Daha sonrasında çocuğunuz küçük topları alsın ve belirli bir mesafeden topları atarak en çok puanı toplamaya çalışsın.

Yazarlarımızdan
Sabanur Kıraç - Anne Etkinlikleri
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