Siyaset Başsavcılık Yunan vekil için harekete geçti

Başsavcılık Yunan vekil için harekete geçti

Siyaset

Başsavcılık Yunan vekil için harekete geçti

Avrupa Parlamentosu üyesi Yunan vekil Ioannis Lagos'un Türk bayrağını yırtmasının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

31 Ocak 2020, Cuma 10:51 Son Güncelleme:
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk bayrağını yırtan AP üyesi ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos hakkında resen soruşturma başlattı.

Avrupa Parlamentosu'nda Yunan milletvekili Ioannis Lagos Yunan Adaları'ndaki göçmenlerin durumuna ilişkin oturumda, Türk bayrağını yırtarak tepki göstermişti.


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