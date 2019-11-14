Başsavcılıktan 'Le Mesurier' açıklaması

Eski İngiliz askeri görevlisi James Gustaf Edward Le Mesurier'in, Kemankeş Karamustafa Paşa Mahallesi Ali Paşa Medresesi Sokağı'nda dün cesedinin bulunmasına ilişkin soruşturma yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, ölüme ilişkin bazı basın yayın organlarıyla görsel medyada çıkan gerçeğe aykırı haberler nedeniyle açıklama yapma zorunluluğu oluştuğu belirtildi.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı tarafından James Gustaf Edward Le Mesurier'in kesin ölüm sebebinin tespiti için otopsi işlemleri sonucu yapılan incelemeler devam etmekte olup herhangi bir rapor tanzim edilmemiştir. Soruşturmanın hassasiyeti nedeniyle James Gustaf Edward Le Mesurier'un eşi hakkında bu aşamada geçici bir tedbir mahiyetinde yurt dışına çıkış yasağı konulmuştur."

Çalışanların ifadelerine başvuruldu

Bu arada, soruşturma kapsamında, Le Mesurier'in eşi Emma Hedvig Christina Winberg'in yanı sıra bazı çalışanların da ifadelerine başvuruldu.

Ayrıca soruşturma kapsamında evde bulunan bazı elektronik eşyalarla Winberg'in cep telefonunun incelendiği öğrenildi.

Winberg'in, eşi Le Mesurier'in bir süredir psikolojik rahatsızlık yaşadığı söylemesi ve evde bazı ilaçlar bulunması nedeniyle Le Mesurier'in hastane kayıtlarının incelendiği belirtildi.

#olayıngeçmişi

Eski İngiliz askeri istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier, İstanbul Beyoğlu'nda ofisinin bulunduğu sokakta cesedi bulunmuştu.

Yürütülen soruşturmada toplam 14 kişinin ifadesine başvuruldu. Eski İngiliz subayının eşine yurt dışına çıkış yasağı konuldu.

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AA