Batik boyama modası geri dönüyor

Malzemeler

Herhangi bir kıyafet

Plastik lastikler

Kumaş boyaları

Plastik eldiven

Yapılış

Pamuklu kumaşlar batik boyama için her zaman en uygun seçenektir. Diğer kumaşlara göre boyayı çok daha iyi tutar. Mümkün olduğunca desensiz kumaşlar seçmeye de özen gösterin. Bu, kendi yaptığınız desenlerin daha belirgin olmasını sağlayacaktır. Kumaşınızı masa üzerine serin. Kumaşı altından başlayıp yukarı doğru akordeon biçiminde katlayın.

2.Tişörtü istediniz kadar çok yerinde bağlayabilirsiniz. Ne kadar bağlarsanız o kadar çok desen ortaya çıkar.

3.Katlayarak desen vermek zor ya da kafa karıştırıcı geliyorsa elinizdeki kumaşı canınız istediği gibi kırıştırın. Bu, hem en teferruatlı gözüküp en basit olan yöntemdir. Kumaşı rastgele kırıştırıp top haline getirdikten sonra lastiklerle bağlayın.

4.Boyama işlemi için iyi bir hazırlık gerekiyor. Boyalı ellerle evin içinde gezip sağı solu boyamamak için tüm malzemeleri aynı yerde toplayın. Boya kazalarının önüne geçmek için masanın üstünü naylon örtü, çöp torbası ya da gazete kağıdıyla kaplayın.

5. Kumaş boyalarının ambalajındaki boya ve su oranını ayarlayın. Elde etmek istediğiniz renk yoğunluğuna göre boya ve su miktarını uygulayabilirsiniz.

6.Batırarak boyamak için, kumaşın farklı yerlerini boya kâselerine batırın. İsterseniz tüm kumaşı tek bir renkle boyayabilir, sonra bu rengi sıkıp tişörtü diğer boya kâselerine batırabilirsiniz.

7.Geriye kurutma işlemi kalıyor. Nemli kalması için, kumaşı naylon bir torbaya koyun ya da streç filmle sarın. 6-8 saat arası bekletin ki kumaş ve boya tam etkileşime geçebilsin.

8.En heyecanlı bölüm, durulama! Plastik eldivenle tutarak kumaşı naylon torbadan çıkarın ve lastikleri açın. Boyanın fazlasını akıtmak için kumaşı musluğun altında soğuk suyla yıka. Daha sonra kumaşı çamaşır makinasında tek başına soğuk suyla yıkayın. Çamaşır makinasını bir kez de boş ve deterjanlı çalıştırmak, makinaya bulaşan boyalardan kurtulmanızı sağlayacak.

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