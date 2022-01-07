Batıl inançların esiri! Djocovid skandalı

Dünyanın 1 numaralı raketi Sırp tenisçi Novak Djokovic’in (34) aşı karşıtlığı Avustralya’da iç krize yol açtı. Djokovic, Avustralya Açık turnuvası için gittiği ülkede aşıdan muaf tutulacağını sanıyordu. Ancak Melbourne’de havalimanına indiğinde belgelerinin yanlış olduğu ortaya çıktı. Sekiz saat bekletilen Djokovic’in vizesi iptal edildi. Sınır dışı kararı alındı. İtirazı üzerine ülkede pazartesine kadar kalmasına izin verildi. Ancak polis gözetiminde mültecilerin tutulduğu otele alındı. İtirazı geçerli olmazsa pazartesi sınır dışı edildiğinde üç yıl Avustralya’ya giremeyecek.

BAŞBAKAN HALKTAN KORKTU

Bu da 20 Grand Slam şampiyonluğu olan tenisçinin kariyeri için büyük bir darbe olacak. Aşı ve sınır güvenliği politikaları çok katı olan Avustralya’da bu tür bir sistem hatasının nasıl yapıldığı merak konusu. Tenisçiye muaf tutulacağını söyleyen Melbourne’ün bağlı olduğu Victoria yönetimi ile hükümet arasında kriz çıktı.

Yönetimin ve Avustralya Açık yetkililerinin kasım ayında sağlık bakanlığı tarafından uyarıldığı ortaya çıktı. İki yıldır kısıtlanan halk bu muafiyete tepki gösterince yerel yönetim, topu Başbakan Scott Morrison’a attı. Morrison da geri adım attı, Djokovic’in ayrıcalıklı olmayacağını söyledi. Pazartesi çıkacak sonuç, ülkedeki kuralların geleceğinde de belirleyici olacak.

AĞAÇLARA SARILIYOR

Peki bu skandala yol açan Djokovic, neden aşı olmuyor?.. İşte batıl inançların etkisindeki dünya şampiyonu...

Djokovic’in batıl inançları 10 yıl öncesine dayanıyor. Doktora danışmadan kendisinde buğday alerjisi olduğunu düşünerek beslenme şeklini değiştirdi.

Ruhsal ritüellerle ilgilenmeye başladı. 2016’da birlikte çalıştığı İspanyol koç Pepe Imaz’ın etkisiyle meditasyona merak sardı.

Ertesi yıl dirseğindeki bir sakatlığı tıbbi değil ‘kutsal şifa’ yöntemleriyle iyileştirmeye çalıştı ama başarılı olmadı.

Ağaçlara sarılmanın rahatlatıcı bir etkisi olduğuna inanıyor.

Saraybosna’daki ‘Bosna Piramitleri’nin mistik enerjisine de inanıyor.

Olumlu düşüncenin kirli suyu temizleyip içilebilir hale getirdiğini söylemişti.

Instagram’da COVID-19’a 5G teknolojisinin yol açtığını öne süren paylaşımları nedeniyle içerikleri kaldırılmıştı.

NADAL’DAN TEPKİ

İspanyol tenis yıldızı Rafael Nadal (35), rakibi Djokovic’e tepki gösterdi. “Covid ’e yakalandım. İki kez aşı oldum. Bunu yaparsanız, burada oynamak için herhangi bir probleminiz olmaz. Bence dünya kurallara uymamak için yeterince acı çekti. Koşulları aylar öncesinden biliyordu, bu yüzden kendi kararını verdi” dedi.

VİRÜSÜ YAYDI

Djokovic’in 2020 yazında organize ettiği Adria Turu açılışında hiçbir önlem alınmadı. Kendisi dahil dört tenisçiye virüs bulaştı. Tur öncesi düzenlenen basketbol turnuvasına katılan NBA oyuncusu arkadaşı Nikola Jokic ile de kucaklaşmıştı. Jokic, virüsü NBA’e taşımış, lig karışmıştı.