Batmak üzere olan kaçak göçmenler kurtarıldı

Marmaris ilçesine 65 kilometre mesafedeki kırsal Bozburun Mahallesi Bozukkale açıklarında, bugün sabah saat 05.00 sıralarında bir lastik botun denizde sürüklendiği ihbarı yapıldı. Devriye görevini sürdüren Güney Ege Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı ekipleri bölgeye hareket etti. Sürüklenen lastik bota yanaşan Sahil Güvenlik botu, içinde bulunan 13 kaçak göçmen ve 1 organizatör olduğu şüphe edilen kaptanı kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı’na getirilen kaçakların yapılan kimlik tespitinden Suriye uyruklu oldukları belirlendi. 13 erkek kaçak göçmen doktor kontrolü ve işlemleri ardından Muğla İl Göç Müdürlüğü’ne gönderildi. Organizatör olduğu şüphe edilen kaptan gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla) (DHA)



