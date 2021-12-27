Türkiye Batmak üzere olan kaçak göçmenler kurtarıldı

Batmak üzere olan kaçak göçmenler kurtarıldı

Türkiye

Batmak üzere olan kaçak göçmenler kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, motor arızası nedeniyle batma tehlikesi geçiren lastik bottaki 13 kaçak göçmen ve 1 organizatör, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

27 Aralık 2021, Pazartesi 21:57 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Marmaris ilçesine 65 kilometre mesafedeki kırsal Bozburun Mahallesi Bozukkale açıklarında, bugün sabah saat 05.00 sıralarında bir lastik botun denizde sürüklendiği ihbarı yapıldı. Devriye görevini sürdüren Güney Ege Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı ekipleri bölgeye hareket etti. Sürüklenen lastik bota yanaşan Sahil Güvenlik botu, içinde bulunan 13 kaçak göçmen ve 1 organizatör olduğu şüphe edilen kaptanı kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı’na getirilen kaçakların yapılan kimlik tespitinden Suriye uyruklu oldukları belirlendi. 13 erkek kaçak göçmen doktor kontrolü ve işlemleri ardından Muğla İl Göç Müdürlüğü’ne gönderildi. Organizatör olduğu şüphe edilen kaptan gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla) (DHA)

İlgili Haberler
Hayata tutunamadı... 7 yaşındaki çocuktan acı haberEkipler bile şoke oldu! Hoparlörün içinden çıktı


Yazarlarımızdan
Banu Şen
Boynunu gerdan gibi kaplayan surlarıyla Mezopotamya'nın kadim şehri: Diyarbakır iki gözüm
Banu Şen
Hakan Çelik
Bu kamyonları dünyaya satıyoruz
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Taze başlangıç
Rauf Tamer
Şirin Sever
2021’de olanlar
Şirin Sever
Erkut Can
Erdoğan’ın golü ağları deldi
Erkut Can
Murat Gülderen
İşte 2022'nin teknolojileri
Murat Gülderen
Murat Çelik
Durumumuz nedir?
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Çölde Altı Pencere
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 27 Aralık 2021 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları