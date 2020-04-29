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Türkiye Batman Boğaz köyü karantinaya alındı

Batman Boğaz köyü karantinaya alındı

Türkiye

Batman Boğaz köyü karantinaya alındı

Batman'da Boğaz köyü corona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

29 Nisan 2020, Çarşamba 17:05 Son Güncelleme:
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Gercüş ilçesine bağlı Boğaz köyünde, corona virüs salgınını kontrol altına almak amacıyla karantina uygulaması başlatıldı.

Karantinaya ilişkin Gercüş Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Corona virüs tedbirleri kapsamında Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun 29 Nisan 2020 tarihli kararı gereği corona virüs salgınının yayılmasını önlemek ve vatandaşları bu salgından korumak için 29 Nisan 2020 tarihinden itibaren 14 gün süreyle ilçemiz Boğaz köyü karantinaya alınmış olup, belirtilen köye giriş ve çıkışlar yasaklanmıştır. Başta güvenlik ve sağlık olmak üzere bütün tedbirler alınmıştır" denildi.


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