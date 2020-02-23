Türkiye Batman Valiliğinden koronavirüs açıklaması

Batman Valiliğinden koronavirüs açıklaması

Türkiye

Batman Valiliğinden koronavirüs açıklaması

Batman Valiliği, kentte İran uyruklu bir kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle hastaneye yatırıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

23 Şubat 2020, Pazar 00:43 Son Güncelleme:
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Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında, İran uyruklu bir vatandaşın Kovid-19 şüphesiyle Batman Bölge Devlet Hastanesinde karantinaya alındığının iddia edildiği belirtildi. Bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı, kentte virüse yönelik herhangi bir bulguya rastlanmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sosyal medya mecralarında bazı kişiler tarafından ilimizde koronavirüs taşıyan İranlı bir hastanın Batman Bölge Hastanesinde karantinaya alındığı şeklinde haberler yayılmıştır. İlimizde koronavirüs hastası veya şüpheli vaka bulunmamakta olup, yayılan haberler asılsızdır."

AA

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