Batman’da 3 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi Batman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarlar Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sınıra yakın illerden Batman’a ve buradan da batı illerine gümrük kaçağı sigara sevkiyatı yaparak haksız kazanç sağlayan kişi veya kişilere yönelik yapılan çalışmalarda 3 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi