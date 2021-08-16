Birkaç gün öncesinde PC için teknik test sürümü erişime açılan Battlefield 2042, oyuncular tarafından deneniyor ve internete çeşitli videolar sızdırılıyor. Ancak PlayStation 5 sahipleri teknik test sürecinden mahrum kalacak. Çünkü oyunun PlayStation 5'teki test sürümü kritik bir sorun sebebiyle iptal edildi. Xbox Series sahiplerine ise davetiye kodları geçtiğimiz gün gönderildi.

Oyun için Eylül 2021'de bir test daha yapılacak.







