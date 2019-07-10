Bautista Agut yarı finale yükseldi

İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen çim kort turnuvasının dokuzuncu gününde, 23 numaralı seribaşı İspanyol Agut ile dünya sıralamasında 26. basamakta yer alan Arjantinli Pella tek erkekler çeyrek finalinde karşılaştı.

Roberto Bautista Agut, 3 saat 6 dakika süren mücadelede rakibini 7-5, 6-4, 3-6 ve 6-3’lük setlerle 3-1 mağlup ederek yarı finale kaldı.

DJOKOVIC'İN RAKİBİ OLDU

Wimbledon’da elde ettiği dereceyle kariyerinin en başarılı grand slam turnuvasını geçiren 31 yaşındaki Agut, yarı finalde dünya 1 numarası Sırbistanlı Novak Djokovic’in rakibi oldu.

AA