Bay yengeç (Oyun)

MALZEMELER

Renkli el işi kağıtları

Makas

Renkli kalemler

Yapıştırıcı

NASIL OYNANIR?

Hiç Sünger Bob izlediniz mi? Peki ya oradaki Bay Yengeç karakterini bilir misiniz? Biliyorsanız kendi Bay Yengeç’inizi yapmak için bilmiyorsanız da onunla tanışmak için hadi etkinliğimize başlıyoruz! İlk olarak çocuğunuzla birlikte bir el işi kâğıdını dalgalı bir şekilde ikiye kesin. Bu kestiğiniz parçayı bir tam olan el işi kâğıdınızın alt kısmına yapıştırın. Sonrasında farklı bir kâğıt üzerine bir tane büyük daire ve dört tane de eş boyutta küçük daire çizip kesin. Bu daireleri ikiye katlayın. Büyük dairemiz Bay Yengeç’in gövdesi ve küçük daireler de kıskaçları olacak şekilde katladığınız yerden kâğıda yapıştırın. Daha sonrasında kolları, bacakları, ağzı ve antenleri çizin. Çizdiğiniz antenlerin üzerlerine siyah ve beyaz kağıtları kullanarak gözleri ekleyin. Bay Yengeç hazır! Yengeci ve denizi dilediğinizce süsleyebilirsiniz.



