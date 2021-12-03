Türkiye Bayılana kadar dövdü! Her şey 6 yaşındaki kızının gözü önünde oldu

Bayılana kadar dövdü! Her şey 6 yaşındaki kızının gözü önünde oldu

Türkiye

Bayılana kadar dövdü! Her şey 6 yaşındaki kızının gözü önünde oldu

Adana'da S.İ. isimli anne, 6 yaşındaki kızının gözü önünde komşusu tarafından dayak yedi. 45 yaşındaki kadın baygınlık geçirirken o anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

03 Aralık 2021, Cuma 15:52 Son Güncelleme:
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Adana'da S.İ. isimli kadın, oturduğu apartmanda komşusu Tuğba D. tarafından 6 yaşındaki kızının gözü önünde dövüldü. S.İ. baygınlık geçirirken, saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 1 Aralık günü Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Kızıyla birlikte oturduğu apartmana giren S.İ. (45) , asansör beklerken, merdivenden inen komşusu Tuğba D. (35), yanlarına geldi. Burada aralarında husumet bulunan S.İ. ile Tuğba D. tartışmaya başladı. Büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

KÜÇÜK KIZIN BAĞRIŞLARINA ALDIRIŞ ETMEDİ

Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, Tuğba D., S.İ.’yi yumruklayıp saçını çekerek yere düşürüp, başını defalarca zemine vurdu. Küçük kızın bağırışlarına ve müdahalesine aldırış etmeyen Tuğba D., S.İ.’yi bayılana kadar dövdü.

Gürültüleri duyan diğer komşular, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ambulansla hastaneye götürülen S.İ., tedavisinin ardından darp raporu alarak Tuğba D.’den şikayetçi oldu.

Polis merkezine götürülen Tuğba D.’nin ifadesinde önce S.İ.’nin saldırdığını öne sürdüğü belirtildi.

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