İhracata yönelik anlaşma Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Sebastian Duda'nın huzurunda Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak tarafından imzalandı.

Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, Türk havacılık tarihinde ilklere imza atan Bayraktar TB2 SİHA'lar, Ukrayna, Katar ve Azerbaycan'dan sonra Polonya semalarında uçacak.

Böylece Türkiye ilk defa NATO ve Avrupa Birliği (AB) üyesi bir ülkeye yüksek teknoloji içeren SİHA ihraç etmiş olacak.

Polonya ile yapılan anlaşma kapsamında Türkiye'den ihraç edilecek 4 sistemin içinde 24 adet Bayraktar TB2 SİHA ile yer kontrol istasyonları (YKİ) ve yer veri terminalleri (YVT) yer alacak.

Polonya'ya ayrıca milli SİHA'larda kullanılan ve Roketsan tarafından üretilen milli MAM-C ve MAM-L mini akıllı mühimmat da ihraç edilecek.

Bayraktar TB2'de 40 ayrı bilgisayar sistemi kullanılıyor

Baykar tarafından milli ve özgün tasarım, yazılım, aviyonikler ve mekanikler ile geliştirilen robot uçak Bayraktar TB2'de yaklaşık 40 ayrı bilgisayar sistemi kullanılıyor.

Bayraktar TB2 SİHA sistemi, 3 yedekli aviyonik sistemleri ve sensör füzyon mimarisiyle tamamen otonom taksi, kalkış, normal seyir ve iniş kabiliyetine sahip.

Kanatlarında Roketsan tarafından üretilen 4 adet MAM-L ve MAM-C füzelerini taşıyabilen Bayraktar TB2, yerleşik lazer hedef işaretleyicisi ile hassas hedefleme yapabiliyor.

Bu özelliklerle Türkiye, dünyada kendi SİHA'sı ve mühimmatını üreten 4 ülkeden biri olarak öne çıkıyor.

Milli SİHA, hedefe yakın alanlara verilebilecek hasarları önlemek amacıyla "hızlı gör-ve-vur" özelliğine sahip hepsi bir arada çözüm sunan bir sistem olarak dikkat çekiyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri için silahlandırılan sistem, keşif, sürekli havadan gözetleme, hedef tespiti ve imha imkanı sağlıyor.

Dünyada ilgiyle takip ediliyor

Dünyada rekor sayılacak düzeyde yüzde 93'lük yerli sanayi katılımıyla üretilen Bayraktar TB2 SİHA'lar dünya havacılık ve savunma sektörü tarafından da ilgiyle takip ediliyor.

Milli SİHA'ların kullanıldığı ülkelerdeki operasyonel başarısı, Cumhuriyet tarihinde ilk kez NATO ve AB üyesi bir ülkeye gelişmiş bir hava aracının ihraç edilmesine de olanak sağladı.

Anlaşmalar kapsamında Bayraktar TB2 SİHA'lar, havacılıkta 100 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan ve dünyanın en büyük uçakları olan Antonov kargo uçaklarını üreten Ukrayna'ya, sonrasında ise Katar ve Azerbaycan'a ihraç edildi.

Türkiye, Ukrayna, Katar ve Azerbaycan envanterinde 180 Bayraktar TB2 SİHA bulunuyor.

Milli SİHA'lara ilgi duyan birçok ülkeyle de görüşmeler devam ediyor.

Bayraktar TB2 SİHA, 16 Temmuz 2019 tarihinde Kuveyt'te katıldığı demo uçuşunda yüksek sıcaklık ve kum fırtınası gibi zorlu coğrafi ve iklim şartlarında tam 27 saat 3 dakika kesintisiz uçarak kendi rekorunu geliştirdi.

Milli SİHA'lar Katar, Suriye, Ukrayna ve Karabağ'da karşılaştığı çöl sıcağı, dondurucu soğuk, kar ve fırtına gibi tüm olumsuz hava şartlarında görev yapıyor.

Terörle mücadelede etkin görev

Baykar tarafından milli ve özgün tasarlanıp geliştirilen, teknik özellikleri ve katıldığı operasyonlar değerlendirildiğinde kendi sınıfında dünyanın en iyisi olan Bayraktar TB2, 320 bin saat başarılı uçuşu geride bıraktı.

Milli SİHA'lar, gökyüzünde en uzun süre görev yapan milli hava aracı unvanını da taşıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) envanterine 2014'te giren, o tarihten bu yana yurt içi ve dışında terörle mücadelede etkin rol üstlenen ve 2015'te silahlandırılan insansız hava aracı Bayraktar TB2 SİHA'lar, TSK, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve MİT tarafından operasyonel olarak kullanılıyor.

Bayraktar TB2, TSK tarafından sınır içi ve ötesinde gerçekleştirilen Hendek, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında oyun kurucu olarak rol aldı.

Savunma uzmanları, harekatların beklenenden çok daha kısa sürede sona ermesini ve daha az kayıp yaşanmasında en önemli etkenlerden birinin milli SİHA'lar olduğunu belirtti.

Son yıllardaki önemli harekatlara damga vurdu

Bayraktar TB2 SİHA sistemleri özellikle Afrin'de düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nda bütün uçuşlarının yüzde 90'ından fazlasını yaparak, 5 bin 300 saat uçuşla adeta harekata damgasını vurdu.

Terör örgütüne yönelik Pençe ve Kıran gibi birçok operasyonda da görev yapan Bayraktar TB2 SİHA'lar, "Kırmızı Liste"de aranan terör örgütünün sözde yöneticilerine yapılan operasyonlarda da önemli rol üstlendi.

Barış Pınarı Harekatı'nda da Türk Silahlı Kuvvetlerinin keşif gözetleme kabiliyetlerini büyük oranda artırarak başarıya ulaşılmasına katkı sağlayan Bayraktar TB2 SİHA'lar harekat boyunca birçok hedefi başarıyla imha etti.

Son olarak Bahar Kalkanı Harekatı'nda ilk defa sürü halinde filo olarak uçuşlar yapan SİHA'lar birçok zırhlı araç, obüs, çok namlulu roketatar (ÇNRA) ve hava savunma sistemini tam isabetle vurdu. SİHA'ların harekattaki bu etkin görevi dünya basınında da büyük yankı uyandırdı.

Bayraktar TB2 SİHA dünyada ilk defa muharebe sahasında birincil unsur olarak SİHA'ların kullanıldığı Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan hava araçlarının yaptığı tüm sortilerin yüzde 80'ini gerçekleştirdi.

Suriye'nin İdlib bölgesinde düzenlenen harekat kapsamında her türlü elektronik harbe rağmen başarıyla görev yapan Bayraktar TB2 SİHA'lar, 2 bin saatin üzerinde uçtu.

SİHA'lar Mavi Vatan'ın korunmasında da önemli görev üstleniyor

Milli SİHA'lar Mavi Vatan'ın korunmasında da görev alıyor. Bu kapsamda Doğu Akdeniz'de görev yapan Fatih ve Yavuz sondaj gemilerine SİHA'lar güvenlik için havadan refakat etti.

Yine aynı kapsamdaki görevler için KKTC'de konuşlandırılmak üzere 16 Aralık 2019'da Dalaman Deniz Hava Üs Komutanlığı'ndan kalkarak Geçitkale Havaalanı'na inen Bayraktar TB2 SİHA tarihi bir uçuşa imza attı.

SİHA'lar ile kazanılan ilk savaş

Bayraktar TB2 SİHA'lar, Azerbaycan'ın, yaklaşık 30 yıldır devam eden Karabağ işgalini sonlandırmasında da önemli bir rol üstlendi.

Ermenistan'a yönelik harekat esnasında Azerbaycan ordusu, Baykar tarafından milli ve özgün geliştirilen Bayraktar TB2 SİHA'ları tüm cephe hattında kullandı.

Savunma analistleri tarafından teyit edilen çalışmalara göre Bayraktar TB2 SİHA'lar ile Ermenistan ordusuna ait birçok hava savunma sistemi, radar sistemi, tank, zırhlı araç, kamyon, cephanelik, mevzi ve birlik imha edildi.

Azerbaycan ordusunun bu başarısı dünya medyası ve savunma uzmanları tarafından "Türk SİHA'larının harp tarihini değiştirerek oyun kurucu bir güce ulaştığı" şeklinde yorumlandı. Uzmanlar Karabağ Savaşı'nın dünya harp tarihinde SİHA'lar ile kazanılan ilk savaş olduğuna da dikkat çekti.

Ormanların korunmasında rol üstlendi

Bayraktar TB2 SİHA'lar 24 Ocak 2020'de meydana gelen Elazığ Sivrice merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından 25 dakika gibi çok kısa bir sürede bölgeye intikal ederek ulaşımın zor sağlandığı noktalardan Ankara'ya ve deprem olan illerin komuta merkezlerine görüntülü bilgi aktardı.

Bayraktar TB2 SİHA'lar arama ve kurtarma çalışmalarına gökyüzünden destek vermenin yanı sıra deprem sonrası oluşan yoğun araç trafiğinin kontrol edilmesi ve gelecek yardımların aksamadan devamı için görev yaptı.

Bayraktar TB2'ler güvenlik ve insani yardım görevleri ile birlikte orman yangınlarıyla mücadelede de kullanıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde görev alan milli İHA, 7/24 uçarak yangın tehlikesine karşı 3,5 milyon hektarlık orman alanını gözetleyerek ormanların korunmasında da önemli bir rol üstlendi.

Ege ve Akdeniz'de devam eden düzensiz göç hareketlerini de gökyüzünden takip eden milli SİHA'lar, birçok düzensiz göçmenin hayatının kurtarılması ve insan hakları ihlallerinin belgelenmesine de katkı sağlıyor.

Türkiye, Baykar'la irtifa rekorunu kırdı

2000'li yılların başından itibaren insansız hava araçları alanında en büyük katma değer olan yazılım ve donanım sistemlerini Türk mühendislerden oluşan ekibiyle milli ve özgün şekilde geliştiren Baykar, 13 farklı disiplindeki mühendislik gücüyle, alanında dünyanın lider teknoloji firmalarından biri olarak gösteriliyor.

Geçen yıl Baykar'ın gelirlerinin büyük kısmı yurt dışına yapılan ihracattan elde edildi.

İlk milli İHA ihracatını 2012'de gerçekleştiren Baykar, 2020 yılında 360 milyon dolarlık S/İHA sistemi ihracatıyla savunma sanayii gibi stratejik bir alanda büyük bir başarıya imza attı.

Milli SİHA Türk havacılık tarihinde sınıfında 27 bin 30 feet yükseklikle Türkiye irtifa rekorunu da kırdı.

AA



