Bayram namazı saatleri! İllere göre bayram namazı saatleri!
Bayram namazı saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyuruldu. Yapılan son açıklamada da maske, mesafe ve hijyen koşulları sağlanarak camilerde bayram namazı kılınabileceği belirtilmişti. Ramazan Bayramı namazı Ankara'da 06.08, İstanbul'da 06.22, İzmir'de 06.34'te kılınacak. Peki, diğer illerde bu yıl bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte (İstanbul, Ankara, İzmir) il il bayram namazı saatleri.
12 Mayıs 2021, Çarşamba 17:03 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Bayram namazı saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlandı. 1 ay boyunca Ramazan-ı Şerif'i idrak edip bayram sabahı namaz ibadetlerini idrak edecek olan Müslümanlar bayram namazı saatlerine odaklandı. Diyanet, bu yıl Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve hijyen koşulları sağlanarak camilerde bayram namazı kılınabileceğini açıkladı. İşte 2021 il il bayram namazı saatleri ile ilgili bilgiler.
İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ
Adana: 06.04,
Adıyaman: 05.51,
Afyonkarahisar: 06.20,
Ağrı: 05.28,
Aksaray: 06.07,
Amasya: 05.55,
Ankara: 06.08,
Antalya: 06.23,
Ardahan: 05.27,
Artvin: 05.30,
Aydın: 06.32,
Balıkesir: 06.29,
Bartın: 06.07,
Batman: 05.39,
Bayburt: 05.38,
Bilecik: 06.20,
Bingöl: 05.40,
Bitlis: 05.34,
Bolu: 06.12,
Burdur: 06.23,
Bursa: 06.23,
Çanakkale: 06.34,
Çankırı: 06.04,
Çorum: 05.59,
Denizli: 06.28,
Diyarbakır: 05.43,
Düzce: 06.14,
Edirne: 06.30,
Elazığ: 05.45,
Erzincan: 05.42,
Erzurum: 05.35,
Eskişehir: 06.18,
Gaziantep: 05.56,
Giresun: 05.44,
Gümüşhane: 05.41,
Hakkari: 05.29,
Hatay: 06.02,
Iğdır: 05.24,
Isparta: 06.22,
İstanbul: 06.22,
İzmir: 06.34,
Kahramanmaraş: 05.56,
Karabük: 06.07,
Karaman: 06.12,
Kars: 05.26,
Kastamonu: 06.02,
Kayseri: 06.00,
Kırıkkale: 06.06,
Kırklareli: 06.28,
Kırşehir: 06.05,
Kilis: 05.57,
Kocaeli: 06.19,
Konya: 06.14,
Kütahya: 06.21,
Malatya: 05.50,
Manisa: 06.33,
Mardin: 05.42,
Mersin: 06.07,
Muğla: 06.31,
Muş: 05.36,
Nevşehir: 06.03,
Niğde: 06.05,
Ordu: 05.46,
Osmaniye: 06.00,
Rize: 05.36,
Sakarya: 06.17,
Samsun: 05.52,
Siirt: 05.36,
Sinop: 05.55,
Sivas: 05.52,
Şanlıurfa: 05.50,
Şırnak: 05.35,
Tekirdağ: 06.28,
Tokat: 05.53,
Trabzon: 05.39,
Tunceli: 05.43,
Uşak: 06.25,
Van: 05.29,
Yalova: 06.21,
Yozgat: 06.01,
Zonguldak: 06.10."