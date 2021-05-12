Bayram namazı saatleri! İllere göre bayram namazı saatleri!

Bayram namazı saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlandı. 1 ay boyunca Ramazan-ı Şerif'i idrak edip bayram sabahı namaz ibadetlerini idrak edecek olan Müslümanlar bayram namazı saatlerine odaklandı. Diyanet, bu yıl Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve hijyen koşulları sağlanarak camilerde bayram namazı kılınabileceğini açıkladı. İşte 2021 il il bayram namazı saatleri ile ilgili bilgiler.

İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

Adana: 06.04,

Adıyaman: 05.51,

Afyonkarahisar: 06.20,

Ağrı: 05.28,

Aksaray: 06.07,

Amasya: 05.55,

Ankara: 06.08,

Antalya: 06.23,

Ardahan: 05.27,

Artvin: 05.30,

Aydın: 06.32,

Balıkesir: 06.29,

Bartın: 06.07,

Batman: 05.39,

Bayburt: 05.38,

Bilecik: 06.20,

Bingöl: 05.40,

Bitlis: 05.34,

Bolu: 06.12,

Burdur: 06.23,

Bursa: 06.23,

Çanakkale: 06.34,

Çankırı: 06.04,

Çorum: 05.59,

Denizli: 06.28,

Diyarbakır: 05.43,

Düzce: 06.14,

Edirne: 06.30,

Elazığ: 05.45,

Erzincan: 05.42,

Erzurum: 05.35,

Eskişehir: 06.18,

Gaziantep: 05.56,

Giresun: 05.44,

Gümüşhane: 05.41,

Hakkari: 05.29,

Hatay: 06.02,

Iğdır: 05.24,

Isparta: 06.22,

İstanbul: 06.22,

İzmir: 06.34,

Kahramanmaraş: 05.56,

Karabük: 06.07,

Karaman: 06.12,

Kars: 05.26,

Kastamonu: 06.02,

Kayseri: 06.00,

Kırıkkale: 06.06,

Kırklareli: 06.28,

Kırşehir: 06.05,

Kilis: 05.57,

Kocaeli: 06.19,

Konya: 06.14,

Kütahya: 06.21,

Malatya: 05.50,

Manisa: 06.33,

Mardin: 05.42,

Mersin: 06.07,

Muğla: 06.31,

Muş: 05.36,

Nevşehir: 06.03,

Niğde: 06.05,

Ordu: 05.46,

Osmaniye: 06.00,

Rize: 05.36,

Sakarya: 06.17,

Samsun: 05.52,

Siirt: 05.36,

Sinop: 05.55,

Sivas: 05.52,

Şanlıurfa: 05.50,

Şırnak: 05.35,

Tekirdağ: 06.28,

Tokat: 05.53,

Trabzon: 05.39,

Tunceli: 05.43,

Uşak: 06.25,

Van: 05.29,

Yalova: 06.21,

Yozgat: 06.01,

Zonguldak: 06.10."