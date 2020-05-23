Nerede o eski bayramlar diyenler, eski bayramlar tadında sofra kurmak isteyenler. Bütün incelikleriyle bayram sofrası hazırlamak istiyorsanız "Bayram sofrası hazırlama tüyoları" haberimize bir göz atın.

Bayram sofrası hazırlama tüyoları

Şık bir bayram sofrası hazırlamak için özen göstermek gerekir. Tabağından bardağına, kaşığından çatalına her şey sofraya özenli yerleştirilmeli.

Bayram sofraları tabii ki şık sunumlarla kurulmalı. Fakat dikkat edilmesi gereken en önemli detay iddialı seçimler yerine daha masum seçimler yapılmalı. Mesela masa örtüsü beyaz, tabaklar da aynı sekil de beyaz veya krem seçilmeli. Yeni moda amerikan servisi yerine daha sade bırakılmalı. Sofrayı tercihinize göre çiçeklerle renklendirebilirsiniz.

Menü seçimi daha modern atıştırmalıklar yerine eskilerde olduğu gibi anne yemekleriyle donatılmalı. Böylece eski bayram samimiyetinden de kopmamış olursunuz.



