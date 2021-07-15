Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan dini günler takvimine göre, Kurban Bayramı 4 gün sürüyor. Hafta içine denk gelen bayram için hafta sonu tatilleri de birleşerek 9 gün bayram tatili yapılacak. Peki, Bayram tatili ne zaman başlıyor? Kurban Bayramı ne zaman başlıyor ne zaman bitiyor? İşte ayrıntılar…

BAYRAM TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Bayram tatilinin kaç gün olacağına ve ne zaman başlayacağına ilişkin en net açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan geldi.

Bayram tatilinin 15 Temmuz ile birleşerek 11 gün olacağı şeklinde söylentiler sosyal medyada sıklıkla yer alıyordu. Pazartesi günü gerçekleşen Kabine toplantısının ardından Millete Sesleniş konuşması yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram tatilinin ne zaman başlayacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasına göre 2021 yılı Kurban Bayramı tatili, 16 Temmuz Cuma gecesi başlıyor.

15 Temmuz Perşembe günü resmi tatili ve kamu kurumlarıyla pek çok özel iş yeri faaliyetlerine 1 günlük ara verdi. Ancak 16 Temmuz Cuma günü yine herkes normal mesaisine dönecek. Böylelikle Cuma mesai çıkışından sonra bayram tatili resmen başlamış olacak.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR NE ZAMAN BİTİYOR?

Kurban Bayramı Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan dini günler takvimine göre, 20 Temmuz Salı günü başlıyor ve 23 Temmuz Cuma günü son buluyor. İşte 2021 Kurban Bayramı tarihi

19 Temmuz Pazartesi: Kurban Bayramı arifesi

20 Temmuz Salı: Kurban Bayramı 1. Gün

21 Temmuz Çarşamba: Kurban Bayramı 2. Gün

22 Temmuz Perşembe: Kurban Bayramı 3. Gün

23 Temmuz Cuma: Kurban Bayramı 4. Gün

KURBAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Kurban Bayramı tatilinin ilk günü 17 Temmuz Cumartesi. Bayram tatili 25 Temmuz Pazar günü son buluyor ve 26 Temmuz Pazartesi günü çalışanlar yeniden normal mesailerine dönmüş oluyor.