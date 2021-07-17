Bayram trafiği yoğunluğu: 13 saatte 81 binden fazla araç geçti

Türkiye'nin en önemli kavşak noktalarından biri olan Afyonkarahisar'da Kurban Bayramı öncesi araç yoğunluğu yaşandı. Kent genelinde Kurban Bayram tatili için 50 ekip ve 170 personelle trafik denetimleri yapıldı. Durma noktasına gelen Afyonkarahisar-İzmir yolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Yolda kazalar da meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü'nce Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önünde 'Yaşam Çadırı' oluşturuldu. Çadırda sürücülere emniyet kemeri, yaya önceliği ve hız konularından bilgilendirici ve bilinçlendirici videolar gösterildi.

Afyonkarahisar'dan dün itibarıyla 00.00 ile 13.00 saatleri arasında 58 bin 830 aracın geçiş yaptığını belirten İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdür Vekili Duran Akyürek, "Bugün itibariyle de saat 00.00'dan 13.00'e kadar 81 bin 217 araç geçiş yapmıştır. Trafikte yüzde 38'lik bir artış meydana gelmiştir. Önümüzdeki iki günlük periyotta da bu artışın devam edeceğini öngörmekteyiz. Yoğunluğu hem ekiplerimiz hem de kameralardan takip edip tedbirlerimizi planlamaktayız" dedi.

Konya Karapınar'dan İzmir'e giden Cambaz İbrahim Özay ise "Biraz trafik sakin ama Afyon'a gelince kalabalıklaştı. İnşallah ileride açılır trafik. Trafik yoğunluğu biraz fazla. Acemi insanlar çok olduğu için trafik biraz yoğun" diye konuştu.

Afyonkarahisar'dan Kütahya'ya giden Mehmet Ali Kaymaz, "Yoğunluk inşallah çözülür. Bayramda bu sıkışıklık ya ışıklardan kaynaklanıyor veya ilerlemiyor bir türlü trafik" dedi.

Ailesiyle Antalya'ya tatile giden Nur Yadigar da "Çok fazla trafik yoğunluğu var. Göç ediyoruz resmen, iyi bayramlar" diye konuştu.

AFYONKARAHİSAR- ANTALYA YOLUNDA BAYRAM YOĞUNLUĞU

Öte yandan Afyonkarahisar- Antalya yolunun Sandıklı geçişinde de sabah başlayan trafik yoğunluğu gün içinde artarak sürdü. Kara yolunda ve kavşak noktalarında uzun araç kuyrukları oluşurken, trafik polisleri, aralıksız denetim yaptı. Uygulama noktaları oluşturan trafik polisleri, sürücüleri emniyet şeritlerini işgal etmemeleri ve trafik kurallarına uymaları yönünde uyardı. Yoğunluk nedeniyle zaman zaman trafik akışında yavaşlama oldu.

Ali Fuat GÜÇLÜER- Ahmet DAĞLI/AFYONKARAHİSAR (DHA)