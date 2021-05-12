Bayramda Exxen ücretsiz mi? Acun Ilıcalı duyurdu

Exxen Ramazan Bayramı süresince herkese ücretsiz. İçeriklerden ücretsiz yararlanmak isteyen kullanıcıların tek yapması gereken platforma üye olmak. Üyelik sürecinde cep telefonu numaranızı ve e-posta adresinizi isteyen Exxen, daha sonra herhangi bir kart bilgisi sunmaya gerek kalmadan aboneliğinizi başlatıyor. Otomatik olarak reklamlı bir paket sunan şirket, bu konuda ücretli üye olana kadar değişiklik yapmanıza müsaade etmiyor.

ACUN ILICALI DUYURDU

Sosyal medya hesaplarından açıklama yapan Acun Ilıcalı, dijital içerik platformunun 12, 13, 14, 15 Mayıs günleri arasında ücretsiz olacağını söyledi. Ilıcalı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Exxen’den herkese harika bir Bayram Sürprizi. İster Türkiye’de ister yurt dışında olsun isteyen herkes, Exxen’i 12, 13, 14, 15 Mayıs günleri yani Bayram Haftası süresince ücretsiz izleyebilecek. Siz de hemen exxen.com’a girin, Bayram Sürprizi’nden yararlanın, benzersiz Exxen Dünyasının keyfini doyasıya yaşayın. İyi Bayramlar.”

İçeriklerden ücretsiz yararlanmak isteyen kullanıcıların tek yapması gereken platforma üye olmak. Üyelik sürecinde cep telefonu numaranızı ve e-posta adresinizi isteyen Exxen, daha sonra herhangi bir kart bilgisi sunmaya gerek kalmadan aboneliğinizi başlatıyor.