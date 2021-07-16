Bayramda hava nasıl olacak? Kurban Bayramı 2021 hava durumu
Kurban Bayramı’na sayılı günler kala vatandaşlar bayramda hava durumu nasıl olacak? sorusunu merak ediyor. Meteoroloji'nin yayınladığı yeni hava durumu raporunda merak edilen soru yanıt buldu. İşte detaylar..
16 Temmuz 2021, Cuma 18:45 Son Güncelleme:
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Bu sene Arife gününün de birleştirilmesiyle birlikte Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak. Peki, 2021 Kurban Bayramı’nda hava durumu nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü bayrama ilişkin tahminlerini yayınladı. Buna göre 19 Temmuz 2021 Pazartesi yani Arife Günü ve 20 Temmuz 2021 Salı yani Kurban Bayramı’nın ilk günü yurdun tamamı sıcak havanın etkisinde olacak. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’da sıcaklıklar 43 derecelere kadar çıkacak. Marmara’da ise 24 derece ile 33 derece arasında değişecek.
Bayramın ikinci günü ise Marmara ile Karadeniz’in doğusu yağışlı olacak. Bayramın üçüncü günü olan Perşembe günü ise yağışlı hava Marmara’da devam ederken Karadeniz’in tamamına yayılacak.
Bayramın son günü yani 23 Temmuz 2021 Cuma günü ise Marmara’da yağış kesilecek, Karadeniz’in tamamı ve Akdeniz’in geniş kısmı yağışlı olacak. Diğer illerde ise sıcaklık ve güneşin etkisi sürecek.