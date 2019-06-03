Bayramda hava nasıl olacak? Ramazan Bayramı hava durumu...
Yarın Ramazan Bayramı'nın ilk günü... Bayramda eş, dost, akraba ziyaretleri sıklaşacak bazıları ise tatile çıkacak. Bu nedenle "Bayramda hava durumu nasıl olacak?" sorusu yoğun bir şekilde yöneltiliyor. İşte ayrıntılar...
Ramazan Bayramı'na bir gün kaldı. Müslüman vatandaşlar bayram için heyecanlanırken hava durumunun nasıl olacağı sıklıkla araştırılıyor. İşte ayrıntılar.
Meteoroloji'nin geçtiği bir haftalık raporuna göre hava sıcaklığının Marmara Ege ve Batı Akdeniz'de mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
SALI: BAYRAMIN 1. GÜNÜ
ÇARŞAMBA: BAYRAMIN 2. GÜNÜ
PERŞEMBE: BAYRAMIN 3. GÜNÜ