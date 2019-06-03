Bayramda hava nasıl olacak? Ramazan Bayramı hava durumu...

Ramazan Bayramı'na bir gün kaldı. Müslüman vatandaşlar bayram için heyecanlanırken hava durumunun nasıl olacağı sıklıkla araştırılıyor. İşte ayrıntılar.

Meteoroloji'nin geçtiği bir haftalık raporuna göre hava sıcaklığının Marmara Ege ve Batı Akdeniz'de mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

SALI: BAYRAMIN 1. GÜNÜ

ÇARŞAMBA: BAYRAMIN 2. GÜNÜ

PERŞEMBE: BAYRAMIN 3. GÜNÜ



