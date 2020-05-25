Türkiye Bayramlaşmak için gittikleri evde trajedi ile karşılaştılar

Bayramlaşmak için gittikleri evde trajedi ile karşılaştılar

Türkiye

Bayramlaşmak için gittikleri evde trajedi ile karşılaştılar

Kayseri'de yalnız yaşayan 55 yaşındaki Alim Batmaz, Ramazan Bayramı nedeniyle ziyaret etmek isteyen akrabaları talihsiz adamın cansız bedenini buldu.

25 Mayıs 2020, Pazartesi 09:13 Son Güncelleme:
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Olay, akşam saatlerinde Melikgazi ilçesi Fatih Kırcı Caddesi'ndeki 9 katlı apartmanın 8'inci katındaki dairede meydana geldi. Yalnız yaşayan 2 çocuk babası Alim BatmazRamazan Bayramı nedeniyle ziyaret etmek isteyen akrabaları, evin zilini çaldı ancak açan olmadı.

Durumdan şüphelenen akrabaları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, çilingir yardımıyla girdikleri evde Batmaz'ı hareketsiz halde buldu. Sağlık ekipleri, evin salonundaki koltukta yatan Batmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Acı haberi alan akrabaları gözyaşı döktü.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Batmaz'ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.

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