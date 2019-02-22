Bayrampaşa'da caddeyi savaş alanına çeviren kaza kamerada İstanbul Bayrampaşa'da hızla ilerleyen otomobil, caddeye çıkan başka bir otomobile çarparak savruldu. Çevredeki 2 aracın da hasar gördüğü kazada 4 kişi yaralanırken o anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi