Bayrampaşa'da caddeyi savaş alanına çeviren kaza kamerada
İstanbul Bayrampaşa'da hızla ilerleyen otomobil, caddeye çıkan başka bir otomobile çarparak savruldu. Çevredeki 2 aracın da hasar gördüğü kazada 4 kişi yaralanırken o anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi
Kaza, dün saat 22.20'de İstanbul Bayrampaşa'da meydana geldi. Cadde üzerinde park halindeki aracın sürücüsü, bir anda yola çıkınca hızla gelen otomobille çarpıştı. Savrulan araçlar sürüklenirken çevredeki 2 araç daha hasar gördü. Savaş alanına dönen caddede kimsenin olmaması facianın önüne geçti.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi ambulansla çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan kaza caddedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde hızla gelen otomobilin yola çıkan araçla çarpıştığı görülüyor. İki otomobil savrulurken sesi duyanlar koşarak olay yerine geliyor.