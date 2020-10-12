Bazı iller için sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yarın bazı iller için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu.
12 Ekim 2020, Pazartesi 13:11 Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın Kıyı Ege (İzmir, Aydın, Muğla, Manisa) ile Edirne'nin güneyi, Balıkesir'in batı kıyıları (Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Havran, Gömeç ilçeleri) ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli, gök gürültülü sağanak öngörülüyor.
Ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.