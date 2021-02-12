Bazı illerde kafeler ve okullar açılacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Yerel Bazlı Normalleşme adımlarına işaret etti. Peki bu adımlar neler? Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nda gündeme geldi. Yerel bazlı atılacak normalleşme adımları için puanlama sistemi oluşturulacak. CNN TÜRK muhabiri Duygu Ayaz Bayram'ın özel haberi...

Test sayısı, pozitiflik oranı,7 gün içinde vakalarda azalma ya da artma olup olmadığı tüm donelere bakılacak. Puanlama yapılacak. Bu puanlamaya göre de bir renklendirme yapılarak risk haritası oluşturulacak. Puanlama sistemine göre o il, ilçe ya da beldede okullar yüz yüze eğitime geçebilir mi, restaurant ya da kafeler açılabilir mi? Sokak kısıtlaması kaldırılabilir mi? Tüm bunlara puanlama sistemi ile karar verilecek.

Komşu ilçe de kapalı olabilecek

Örneğin bir ilde puanlama sistemine göre restaurantlar açılabilecek ama yüzyüze eğitim için aranan puan kriteri beklenecek ya da parametrelere göre bir ilçede restaurantlar ve kafeler açılabilirken komşu ilçe de kapalı olabilecek.

Puanlama sistemi için Sağlık Bakanlığı bir alt yapı oluşturmaya hazırlanıyor. Sistem merkezden takip edilecek ancak yerelde karar mekanizması olabilecek. Kısıtlı il ve ilçelerde pilot olarak uygulanacak..

Benzer bir çalışmayı Milli Eğitim Bakanlığı da yaptı. Bu noktada özellikle il-ilçe bazlı okulların açılmasıyla ilgili geniş kapsamlı bir çalışma yürütülüyor. Özellikle o çalışmada da kaç bin nüfusta kaç vaka sayısı olursa okullar kapalı tutulmalı gibi seçenekler üzerinden sistem anlatıldı.

Edinilen bilgiye göre benzer uygulama ABD'de var. Orada kullanılan parametrelere de yararlanılarak bir şema oluşturulacak ve salgının seyrinin yerel takip mekanizmasının sağlanmasına yoğunlaşılacak. Çalışmanın olgunlaşıp kabine toplantısında kabine üyelerine ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktarılması bekleniyor.







