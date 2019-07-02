Bazı illerin milletvekili sayıları değişti

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Türkiye İstatistik Kurumu'nun yeni nüfus verilerine göre illerin çıkaracağı milletvekili sayılarını güncelledi.

Buna göre, İstanbul'un 98 olan milletvekili sayısı 96'ya, Mersin'in milletvekili sayısı 13'ten 12'ye düştü. Tekirdağ'ın milletvekili sayısı 8'e, Bayburt'un 2'ye, Kırşehir'in ise 3'e yükseldi.