Bazı M1 çipli iMac modelleri kutusundan yamuk çıkıyor

Apple, geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirmiş lansmanla M1 işlemcili ilk iMac modelini duyurmuştu. Türk YouTuber iPhonedo tarafından gündeme getirilen ve Apple Destek Topluluğu ile Reddit'te de gündeme getirilen bir soruna göre, M1 işlemcili iMac'lerden bazıları kutusundan birkaç mm yamuk çıkıyor.

iPhonedo, kutudan çıkarttığı iMac modelinin bir ucunun 7.6 santimetre uzunluğunda olduğu vurgularken, bir diğer ucunun da 8 santimetre olduğunu gözlemliyor. Bu yüzden ürünü iade ettiğini ifade eden iPhonedo, bu sorunun da standın kasaya düz bir şekilde montajlanmadığında dolayı kaynaklandığını belirtiyor.

Şimdilik, bu montaj hatasının tüm modellerde mi yoksa belli başlı modellerde mi olup olmadığı hakkında Apple, herhangi bir resmi açıklama yapmadı. Reddit ve Apple Destek Topluluğu üzerinden açılan konularda ise bazı kullanıcılar bu montaj sorunundan epey şikayetçi.