Rusya ile bağlantısı bulunan bir PR ajansının, Fransız ve Alman YouTuber'lara, blog yazarlarına ve influencer'lara, Pfizer / BioNTech aşısının yüzlerce ölümden sorumlu olduğunu söylemeleri için para teklif edildi.

Blogger’ları ve reklamcıları birbirine bağlayan bir “influencer pazarlama platformu” olduğunu söyleyen Fazze’nin Londra'daki 5 Percy Street'te bulunduğu iddia edildi ancak orada kayıtlı değildi. Salı günü web sitesini kapattı ve Instagram hesabını gizli hale getirdi. inkedIn hesabından yola çıkarak Rusya ile olan bağlantıları ortaya çıkan şirket, YouTuber'lara böyle bir video çekmesi karşılığında istedikleri kadar para ödeyebileceklerini belirtmiş.

Fazze, ilk önce bilim ve teknoloji üzerine videolar çeken bir YouTuber'a ulaşmış, bozuk bir İngilizce ile birlikte Pfizer aşılarının AstraZeneca aşılarından neredeyse 3 kat daha ölümcül olduğunu açıklamasını istemiş. Kendi hazırladığı sahte bir raporun sosyal medya mecralarında paylaşılmasını isteyen şirket, videoda sponsorlu ya da iş birliği tarzında hiçbir ifade geçirmemesini, videonun olabildiğince samimi görünmesini talep etmiş.

E-postaların ekran görüntüleri, yaklaşık 1,2 milyon aboneye sahip popüler Fransız YouTuber Léo Grasset tarafından Twitter'da paylaşıldı. Grasset, kampanyanın "muazzam bir bütçeye" sahip olduğunu, ancak ajansın müşterisini tanımlamayı reddettiğini söyledi.

Grasset konu hakkında, "Çok garip. Pfizer aşısını kötülediğimi gösteren bir video teklifi aldım. Söylediklerine göre devasa bir bütçeleri var, kimliklerini gizliyorlar ve videoda da sponsorlu olduğunu belli etmemem gerekiyor. Bunun gibi bir video görürseniz yalan olduğunu anlarsınız" dedi

Grasset’ten sonra Alman bir YouTuber olan Mirko Drotschmann da aynı türden bir e-posta aldığını ve şirketinin CEO'sunun Moskova'da göründüğünü dile getirdi.

Yetkililer, bu tür kampanyaların Pfizer ve AstraZeneca gibi aşıları kötüleyerek Çin ve Rusya'da üretilen aşıların ön plana çıkması için tasarlandığını belirtti.