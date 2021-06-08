Magazin 'Bazlama surat' davasında karar! İşte Hande Erçel'in kazandığı tazminat...

'Bazlama surat' davasında karar! İşte Hande Erçel'in kazandığı tazminat...

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'Bazlama surat' davasında karar! İşte Hande Erçel'in kazandığı tazminat...

Oyuncu Hande Erçel’e 'bazlama surat' dediği için 2 bin 180 TL adli para cezasına çarptırılan sosyal medya fenomeni Lütfü Alp Kılınç, tazminat davasını da kaybetti. Erçel’in 15 bin TL'lik tazminat davasında mahkeme kararını verdi.

08 Haziran 2021, Salı 16:47 Son Güncelleme:
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Hande Erçel, sosyal medyada fotoğrafını paylaşıp, 'bazlama surat' diye yorum yapan sosyal medya fenomeni Lütfü Alp Kılınç hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Ünlü oyuncu, Kılınç’ın fiziksel özellikleriyle dalga geçtiğini belirterek, cezalandırılmasını talep etmişti. Suç duyurusunun ardından Kılınç hakkında 'hakaret' suçundan açılan dava önceki günlerde karara bağlandı.

15 BİN TL'LİK DAVA! 

Sosyal medya fenomeni, 'hakaret' suçundan 2 bin 180 TL adli para cezasına çarptırılmıştı. Bu kararın ardından Hande Erçel, Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak, Kılınç’a 15 bin TL'lik tazminat davası açmıştı.

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen duruşmaya Hande Erçel ve Lütfü Ali Kılınç katılmazken, tarafları avukatları temsil etti.

BİN LİRA TAZMİNAT ÖDEYECEK 

Duruşmada söz alan Hande Erçel’in avukatı, hakaretin sabit olduğunu belirterek, “Ceza mahkemesinin verdiği karar kesinleşmiştir, Alp Kılınç'ın ifadelerinin hakeret teşkil ettiği sabittir. Dava kabul edilsin” dedi.

Lütfü Alp Kılınç’ın avukatı ise iddiaları reddederek davanın reddedilmesini talep etti. Alınan beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme, Lütfü Alp Kılınç’ın, Hande Erçel’e bin TL tazminat ödemesine hükmetti.

BÜLENT ERSOY'DAN ALP KILINÇ'A: KİMSİN? ZAVALLI ÇOCUK! 

Alp Kılınç, geçtiğimiz günlerde Bülent Ersoy'la da karşı karşıya gelmişti. Sosyal medyada bir tava reklamını eleştiren Kılınç, "Basmış tavaya Bülent Ersoy'un ışıltı efektini" sözleriyle, usta sanatçıyı bir hayli kızdırmıştı.

'BENİ TAVAYA MI BENZETTİN?'

Diva, 25 yaşındaki fenomene, "Beni tavaya mı benzettin, tava mı diyorsun bana? Beni o yorumun içinden çıkart, yoksa avukatımla görüşürsün terbiyesiz" diye çıkışmıştı.

Ersoy'un bu sözleri üzerine Alp Kılınç, "Ablam yok gurban olduğum, hani sen ağzına yüzüne böyle makyajlar yapıyorsun ya ışıltılı ışıltılı ona benzetmişim... Yani komiklik, şakacılık, anladın mı abla?" diyerek, Ersoy'un gönlünü almaya çalışmıştı.

'HAKKIMI SÖKE SÖKE ALIRIM'

Instagram hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulunan Diva, Lütfü Alp Kılınç'a yorum yapan kişinin kendisi değil, sahte bir hesap olduğunu belirtmiş ve şunları söylemişti:

"Bu konuyu araştırdım ve 'Alp Kılınç' denilen kişinin bu tarz sahte paylaşımları daha önce de ses getirecek başka sanatkarlara da uygulayıp, prim yapmak adına böylesine yalanlara tevessül ettiğini öğrendim..."
"Bak çocuğum; bunları espri olarak yapıyorsanız ben esprilerinize konu olacak statüde bir kişilik değilim. Zira yaptığınız suç teşkil etmektedir. Ben diğerleri gibi susmam. Ve de hakkımı söke söke alırım. Kimsin? Neyin fenomenisin? Ah yazık, zavallı çocuk!"

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