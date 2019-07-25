BBC yapımı dizide oynayacak

İngiltere’de BBC One, diğer ülkelerde Netflix’te yayınlanacak ‘The Serpent’ dizisinin çekimleri eylülde Tayland’ta başlayacak.

HİPPİ ROLÜNDE OLACAK

Konusu gerçek bir hikayeye dayanan dizi, 1970’lerde Hindistan, Tayland ve Nepal’deki 20 batılı gezgin gencin, çözülmemiş cinayetlerinin baş şüphelisi olan Charles Sobhraj’ın öyküsünü temel alıyor.

İlker Kaleli, dizide 70’li yıllarda yaşayan bir hippiyi oynayacak.