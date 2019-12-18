Çoğu kadın hamile olduğunu öğrendiğinde hemen doktora gidip kalp atışlarını duymak ister. Fakat bebeğin kalp atışlarını duymak için biraz zamana ihtiyaç vardır. Eğer "bebeğin kalp atışları kaçıncı haftada başlar, ultrasonda bebeğin kalp atışı ne zaman duyulur" merak ediyorsanız haberimize göz atın.

Bebeğin kalp atışları kaçıncı haftada başlar? Ultrasonda bebeğin kalp atışı ne zaman duyulur?

Uzmanlar bebeğin kalp atışlarının başlama süresinin hamileliğe göre değişebileceğini belirtirler. Genelleştirmek gerekirse hamileliğin 5. haftasından itibariyle bebeğin kalp atışları dinlene bileceğini ama en doğrusu 6. haftadan sonra dinlemesi gerektiğini hatta bebeğin kalp atışlarının en iyi 10 ile 12. haftalar arasında daha sağlıklı dinlendiğini belirtiyor uzmanlar.

Bebeğin kalp atışları dinlenmeye başladıktan sonra uzmanların belirlediği süreler içerisinde sürekli kalp atışları takip edilmelidir.

Bebeğin kalp atışlarının duyulmaya başladı 6. hafta ve ilerisi haftalar içinde bebeğin kalp atışları duyulmazsa uzmanlar bebeğin yaşamama ihtimalini değerlendirmeye başlıyorlar. Buna göre tetkikler yapıp tedaviye başlıyorlar.

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