Bebeğinizin ateşi kontrol altında

Hızlı ve rahat ölçüm sağlıyor

Bebeklerin ateşleri son teknolojiyle geliştirilen ateş ölçerler sayesinde rahatlıkla kontrol altına alınabiliyor. Hızlı ölçüm yapmasının yanı sıra alarm ve hafıza özellikleri bulunan dijital termometreler, kullanım kolaylığı sağlıyor. Türkiye’de 31 yıllık köklü geçmişiyle anneler ve bebeklerine faydalı ürünler geliştiren Wee Baby, elektronik ürün kategorisine eklediği temassız ateş ölçer’i; yeni nesil hızlı, güvenilir ateş ölçer teknolojisiyle tasarladı.Alından 3 cm-5 cm uzaklıktan vücut sıcaklığını ölçen cihaz, japon algılama sistemiyle bebeğin ateşi daha vücuda temas etmeden ölçümleme yapıyor. Japon sensörü sayesinde de arka arkaya yapılan ölçümlerde farklı sonuçları almanın önüne geçiyor. Vücut modunda üç renkli arkadan aydınlatma göstergesi ve yüksek ateş sesli uyarı özellikleri bulunuyor.Renkli ve geniş ekran LCD dijital ekranıyla ışığa gerek duymadan kullanma imkânı sağlayan temassız ateş ölçer, ateş birimini hem Celcius hem de Fahrenheit cinsinden görüntüleyebiliyor. Ateş ölçer aynı zamanda bebek biberonunun, banyosunun, oda sıcaklığını ölçümleyebiliyor. Uyuyan bebekler için sessiz mod seçeneği de bulunan cihazın, son 32 sıcaklık ölçümünü hafızada tutma özelliği de bulunuyor.