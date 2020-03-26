Bebek beslenmesinde 3 kural: Besleyicilik, hijyen ve güven

Bebeklerin sağlıklı büyümesi ve gelişmesi için tıp uzmanları tarafından önerilen prebiyotikler, Hero Baby’nin uzmanlığında sunulan yoğurtlu kavanoz mamaları, içeriğinde bulunan prebiyotik sayesinde bebeklerin bağışıklık sistemini desteklemede yardımcı oluyor. Ek gıdaya geçiş yapan bebeklerin; şişkinlik, kabızlık gibi sorunlarla karşılaşmamaları, sindirim sisteminin düzenlenmesi, kalsiyum ve magnezyum gibi minarellerin emiliminin artırılması, yararlı bakterilerin bağırsakta artması için prebiyotik besinleri tüketmesi öneriliyor.

İlikli Kemik sulu sebze püreleri: Vitamin, Kalsiyum ve Magnezyum Deposu

Türkiye’de ilk ve tek olan kemik sulu sebze püreleriyle bebeklerin sebzeleri de sevmesini sağlayan Hero Baby, annelere pratik çözümler sunuyor. Uzun saatlerce pişirildiğinde faydasından yararlanılabilen kemik suyunu, sebzeler eşliğinde A, K2 ve B vitaminleri ile zenginleştirerek tek bir kavanozda buluşturuyor.

Kalsiyum kaynağı olmasından dolayı bebeklerin büyümesini ve sağlıklı gelişimini destekliyor. Hero Baby kemik sulu sebze püreleri içinde bulunan tüm sebzeler buharda pişirilirken, kullanılan kemik suyu bebeklerin kemik yapısına fayda sağlayan ilikli kemik suyundan elde edilerek hazırlanıyor. Hero Baby’nin kemik sulu sebze pürelerinde koruyucu, renklendirici ve şeker ilavesi bulunmuyor.



