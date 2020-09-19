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Anne adayları için süphesiz en önemli şey karnındaki bebeğin sağlıklı olması ve onu sağlıkla kucağına alabilmektir. Hamileliğin sonlarına yaklaşıldığında bebeğin hareketlerinde azalma olduğunu hiiseden annelerde yoğun miktarda stress meydana gelir. Hal böyle olunca Bebek hareketlerinde azalma neden olur? Bebek hareketlerinin azalması doğum belirtisi midir? Soruları anne adaylarının kafasını en çok kurcalayan sorular arasında yerini alır. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Pınar Kadiroğulları anne adaylarını strese sokan bebek hareketlerinde azalma neden olur? Bebek hareketlerinin azalması doğum belirtisi midir? Sorularının cevaplarını açıkladı.

Bebek hareketlerinde azalma neden olur?

Bebek hareketlerinin azalması doğum belirtisi midir?

Bebek hareketlerinin sayılması eskiden beri kullanılan bebeğin, anne karnında iyi olduğunu, sıkıntıda olmadığını gösteren önemli bir testtir. Anne karnındaki bebeğin ilk hareketi daha 8. haftada başlasa da, anne adayı bunu hissedemez. İlk gebelikte, bebeğin hareketleri 18-22. haftalar arasında hissedilebilirken, ikinci ve sonraki gebeliklerde, 16. hafta gibi daha erken bir haftada hissedilebilir. Bebek hareketleri, ilk hissedildiğinde, bağırsak gazı rahatsız ediyormuş gibi hafif kayma hareketleri olarak algılanacaktır. Zamanla, daha net, belirgin tekmeler hissedilecek olup ittirdiği kısmın neresi olduğu bile anlaşılabilecektir. Zayıf anne adayları daha erken, kilolu anne adayları ise daha geç hissedebilir. Dinlenirken ya da uzanırken, bebeğin hareketlerini hissetmek daha kolaydır. İlk zamanlarda, birgün çok hareket hissedip, sonraki gün hiç hissetmeyebilirsiniz ama zamanla düzenli bir hal alacaktır.

Her bebeğin mizacı gibi uyku-uyanıklık dönemleri de farklı olduğundan, kendine özgü bir hareket zamanı ve alışkanlığı vardır. O nedenle, saatte ya da günde şu kadar hareket normaldir gibi bir tanımlama doğru değildir. Her anne adayı kendi bebeğine özgü harekat alışkanlığını kendi bileceği için önemli olan normalin dışında, azalmış bir hareket izlenmesidir. Bu durumda, bebeğin hareketlerini saymak ve doktorunuzu bilgilendirmek gerekir.

Bebek hareketlerinin azalması doğum belirtisi midir?

Bebek hareketlerinin sayılması

Bebek hareketleri fetal iyilik halinin belirlenmesinde kullanılan en eski yöntemdir. Ona kadar sayma yöntemi bebek hareketleri temel alınarak geliştirilen ve anne adayının kendisinin uygulayabileceği basit bir testtir. Bu test genellikle bebekte sıkıntı gelişme olasılığı yüksek olan fetuslarda uygulanır. Riskli olmayan gebeliklerde uygulanıp uygulanmaması doktorun önerisine göredir. Sağlıklı seyreden bir gebelikte bebek hareketlerine aşırı odaklanmak, hareketlerin gerçekte iyi olmasına rağmen daha az hissedilmesiyle sonuçlanarak anne adayında endişe kaynağı olabilir.

Anne bebek hareketlerini arttırabilmek için ne yapabilir?

Testte anne adayının günde bir kez günün herhangi bir saatinde tercihen akşam saatlerinde dinlenme esnasında bebek hareketlerine konsantre olması istenir. Bu hareketler güçlü tekmeler olabileceği gibi hafif ittirmeler ve yer değiştirmeleri de saymalısınız. 2 saat içerisinde, 10 hareket alamazsanız, bebeğinizi uyandırmak için; açsanız, karnınızı doyurun ve şekerli bir şeyler yiyin. Yine uyanmazsa, elinizle karnınıza dokunarak, bebeğe uyarı verin. Yine hareket etmezse, bir sağlık kuruluşuna başvurmalısınız. Bu durumda bebeğin sıkıntıda olup olmadığına dair NST, ultrason, biyofizik profil, doppler gibi diğer testler yapılacaktır.

Bebek hareketlerinin azalması gebeliğin ilerlemesiyle birlikte meydana gelen selim bir hadise olabileceği gibi fetal disres belirtisi de olabilir. Ancak gebeliğin hiçbir döneminde bebek hareketlerindeki azalma belli bir sınırın altına düşmez.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Pınar Kadiroğulları



