Bebek iddiası: Öykü Karayel hamile mi? Rock yıldızı Can Bonomo ile oyuncu Öykü Karayel 11 Temmuz 2018’de İstanbul’da evlenmiş, Çeşme’de balayı yapmıştı. Birinci evlilik yıldönümlerini kutlamak için Bodrum’a giden çifte Öykü Karayel’in ikizi Ezgi de eşlik ediyor