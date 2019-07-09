Bebek iddiası: Öykü Karayel hamile mi?
Rock yıldızı Can Bonomo ile oyuncu Öykü Karayel 11 Temmuz 2018’de İstanbul’da evlenmiş, Çeşme’de balayı yapmıştı. Birinci evlilik yıldönümlerini kutlamak için Bodrum’a giden çifte Öykü Karayel’in ikizi Ezgi de eşlik ediyor
Ezgi Karayel gün boyunca denize girerken Öykü Karayel uzun bir tunik giyip gölgede kalmayı tercih etti. Elini zaman zaman karnına koyan oyuncunun hamile olduğu iddia edildi.
Bu arada Öykü Karayel hayranları Ezgi Karayel’in yanına gidip imza istedi.
Ancak “Ben Öykü değilim, kardeşiyim” cevabını aldılar.
POSTA/ Ali Keser